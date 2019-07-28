升小學滿一年　總結3個溫習小心得｜Mommy Amy

雖然暑假都已經過了將近一半，但近日才開始為囡囡過去一個學年的學習經歷做了一次檢視，亦沉澱出少少心得。猶記得低班開學時，老師跟我說，過了一年初班的蜜月期，低班開始會對學術有要求，因此我們也不敢怠慢 。一年下來，囡囡由學期初認不出幾個字的文盲變成懂得閱讀句子書寫名字的小朋友。她一年內學曉的當然還有更多，但說到令我最欣慰的是她培養了一個每日固定溫習的習慣。
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我當初之所以想到要訂下每日的溫習時間，是因為留意到小朋友雖然學得快，但忘得也快；因此除了做功課外，每日都另定一個時間，一起溫固知新，不一定是重複學校的課程，亦可能是一些小任務或小遊戲，重點是固定每日進行，讓其變成日程的一部分，時間耐了便會如刷牙、洗澡般自然。
萬事起頭難，我自己惰性亦重，但為了囡囡可以培養起一個持之以恆的溫習習慣，雖曾遇上挫折，但也見證了每日溫習下的卓越成效，而且其實只要維持到兩至三星期，待習慣形成了，往後的日子執行起上來便相對輕鬆很多。在此分享我們三個小小心得：
一、愉快的開始是成功的一半
剛開始，小朋友不會明白學到的知識是自己得益這般大道理，但必定不會反抗溫習完便能獲得相應的玩樂時間或是小獎勵。為溫習時間引入獎賞制度，我認為是有正面作用，只要打好個開始，到後期當發現回到學校，老師發問時自己都能正確回答，或出街時發現自己能閱讀路面標誌或廣告等階段性成就時，他們便會有更多動機去溫習，這時候獎勵計劃亦能慢慢退場。
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二、培養固定習慣比時間長短重要
小朋友的專注力較短，因此剛開始時，可以由10至15分鐘開始做起，待習慣了，再慢慢把時間按需要延長。猶其是剛開始，10分鐘是他們大概失去耐性的時限，因此當他們開始不耐煩時便剛好結束，雙方都能維持愉快心境。這個階段，建立固定習慣比溫習的內容多寡更重要，我當初亦要花上一番氣力自我節制。不過不要少看短短的10至15分鐘，每日累積下來仍是很可觀的知識。我們便利用每早出門前的十分鐘學習認讀中文字，一學年下來亦牢牢記上了一百個新的單字呢!
三、按實際情況給予彈性
無論是大人還是小朋友，總會遇上不可預期的情況，我亦曾經十分執著，不理情況地強硬每日執行，令到大家有壓力之餘亦影響家內氣氛。因此我建議一開始可選擇一段十日內都能持續執行的時段，令到習慣可以順利形成，之後的日子則可以按實際情況給予彈性，例如病了或累了時，可以按需要將時間縮短，或改在另一日補回；甚至場地不一定要局限於在書桌前進行，可以改在坐巴士時，或等位期間，充分利用時間。
整個學生時期，溫習都是學習的一部分，亦較難避免；無論是中英文生字，還是樂器體育項目，都需要在固定的重複練習中鞏固。希望這少少的分享可以有助大家輕鬆建立溫習習慣。共勉之。
作者簡介：Mommy Amy
自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；3歲的囡囡Valerie及1歲的囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。
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