升小學滿一年　總結3個溫習小心得｜Mommy Amy

雖然暑假都已經過了將近一半，但近日才開始為囡囡過去一個學年的學習經歷做了一次檢視，亦沉澱出少少心得。猶記得低班開學時，老師跟我說，過了一年初班的蜜月期，低班開始會對學術有要求，因此我們也不敢怠慢 。一年下來，囡囡由學期初認不出幾個字的文盲變成懂得閱讀句子書寫名字的小朋友。她一年內學曉的當然還有更多，但說到令我最欣慰的是她培養了一個每日固定溫習的習慣。

（PhotoAC） 我當初之所以想到要訂下每日的溫習時間，是因為留意到小朋友雖然學得快，但忘得也快；因此除了做功課外，每日都另定一個時間，一起溫固知新，不一定是重複學校的課程，亦可能是一些小任務或小遊戲，重點是固定每日進行，讓其變成日程的一部分，時間耐了便會如刷牙、洗澡般自然。 萬事起頭難，我自己惰性亦重，但為了囡囡可以培養起一個持之以恆的溫習習慣，雖曾遇上挫折，但也見證了每日溫習下的卓越成效，而且其實只要維持到兩至三星期，待習慣形成了，往後的日子執行起上來便相對輕鬆很多。在此分享我們三個小小心得：

一、愉快的開始是成功的一半

剛開始，小朋友不會明白學到的知識是自己得益這般大道理，但必定不會反抗溫習完便能獲得相應的玩樂時間或是小獎勵。為溫習時間引入獎賞制度，我認為是有正面作用，只要打好個開始，到後期當發現回到學校，老師發問時自己都能正確回答，或出街時發現自己能閱讀路面標誌或廣告等階段性成就時，他們便會有更多動機去溫習，這時候獎勵計劃亦能慢慢退場。