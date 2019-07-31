【風暴韋帕】6個打風留家必玩小玩意　雜物紙筆都可以玩

超強颱風的「山竹 」影響本港天氣，天文台於上午9時40分發出十號颶風信號，相信今日一整天都要在家度過，可以做什麼？其實在家亦可以好好玩，只要花點心思，都可以和小朋友玩得不亦樂乎。

紙筆遊戲

紙和筆相信每一個家庭都會有，所以沒有任何籍口說做不到！除了大家熟悉的「過三關」外，更可以畫圖、作故事，形式可以天馬行空，不過家長如果想不到，以下都有不少例子可以參考。

（網上圖片） 建築遊戲 男孩子可能喜歡機械人，女孩子可能想擁有一座城堡！趁打風不妨和孩子們玩玩DIY，材料可以發揮想像力在家中尋找，如廁紙筒、牙籤、廢紙皮、橡筋等等。

（攝影：龔嘉盛） 紙杯遊戲 在紙杯上各寫下數字及加減符號。然後把紙杯疊上，轉動後便可造成算式。如果想增加難度，家長只需要增加紙杯數目就可以。

（攝影：龔嘉盛） 極速摺衫板 把遊戲和家務作結合都是一個訓練小朋友自理的好方法，只需要一張紙皮，便可以DIY到一塊極速摺衫板！小朋友馬上學懂摺衫，摺整齊自己的衣物。

（VCG圖片） 聆聽遊戲 這個遊戲的好處在於家長不用準備任何東西，亦不需要使用任何材料，玩法很簡單： 1.家長找出4-6種形狀和物料接近的物品，例如冷氣遙控、電視遙控等 2.給小朋友研究這些物品碰撞後會發出甚麼聲音 3.小朋友視線移開，家長隨機選一樣物品並敲打或碰撞令其發出聲響，讓小朋友猜

（網上圖片） 室內保齡 玩具波波相信每個家庭都會有，家長可以搜集一堆汽水罐、空水瓶等類似物品，然後擺放整齊就可以開始玩山寨版家居保齡！不過要注意安全以及不要太興奮用力過度。

打風和小朋友一起動手製作飲品小食都是不錯的活動：