【媽媽崩潰系列】玩具隨處擺　暑假屋企每日變戰場｜德國紅蕃媽媽

上星期簡單介紹過吾家哥們兒的暑假前哨戰，這個星期，大家應該想知道，故事發展到現在，究竟會成怎麼樣子？ 才開始放暑假三天，我已變身噴火龍無限次。

男孩子，最教人頭痛，就是不肯收拾東西。執房，往往是每週末一家人情緒最崩緊的時刻。知子莫若母，每次我都總會攪定他們。辦法很簡單，屢勸不聽，我只會不發一言，默默帶著垃圾袋上房間清理，他們倆一見出了狀況，知道媽媽把地上的玩具全都扔掉，秒速上樓執拾。

可惜，暑假了。

夏天沒有為吾家帶來美腿，只會帶來了慵懶。有些事情，你沒完沒了的無限輪迴讉責，只會令孩子變得麻木，無動於衷。

兩兄弟有本事在短短幾天把家變成戰場一樣，自己房間撒得一地玩具，還有那堆「基建工程」。好啊，沒地方了，就乾脆在走廊，甚至把所有玩具和圖書都搬到客廳。我一直強調，客廳是我的領土，所以我一定要守護她。 今天，哥們竟然還在客廳中央興建機場跑道！做完跑道還膽大包天施施然說要去爺爺家串門。 一聽到這句我都噴火了，一怒之下把平日週末和暑假期間季節限定的看電視環節，從暑期活動中撤回，直至暑假前都不會復播。結果兩兄弟哭喪著臉，半小時內將機場跑道清拆，房間玩具迅速執拾完美還原。



其實，我挺討厭用「靠嚇」去教養孩子。不過，事到臨頭，也不得不承認這個懲罰有時真的最有用。然而，我們做媽媽，尤其是全職媽媽的又會很精神分裂，看見孩子這個可憐兮兮的樣子，既心痛又心軟，又會想懲罰是否太超過呢？畢竟，做人就不要太過林鄭月娥，擔心兩位羽翼豐滿之時超反叛吧。

所以，我傍晚又忍不住舉辦了復活賽：



第一屆全球華人兒童爭取電視復播拉力賽！