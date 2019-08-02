【頭都痛】老公冇手尾　日本、香港人妻影低記錄「當笑話」引共鳴

不少媽媽都認同，老公就如自己的「大兒子」，日常生活的細節都依賴太太幫忙處理。不論是港媽還是日本人妻，原來都面對同一個問題，丈夫均「手尾」欠奉：飲完的飲品紙包四處放、垃圾總在垃圾桶旁邊……但EQ爆燈的太太們並未崩潰，反而拍照記錄「當笑話」看，引起了各方太太的共鳴。

嫁了日本人的香港媽媽Candace（相片由被訪者提供）

出名製作可愛便當的Candance媽媽在社交平台大呻老公平日手尾欠奉，事蹟包括垃圾隨處放、鞋子沒放好、櫃門和大門從沒關好……Candance媽媽說，已提醒丈夫執手尾了十多年，「已提到冇晒火」，惟有拍拍照當笑話看，不會影響夫妻感情。

近日，她的丈夫和讀者都給她分享一個日本人妻記錄丈夫的「冇手尾實錄」IG（@gomi_sutero），原來各地人妻都面對着老公把雜物四處亂放、蓋子永遠不會蓋好、衣服襪子總是捲成一團的混亂狀況，老公丟的垃圾不是在枱面，就總在垃圾桶的旁邊！太太們的EQ爆燈，聲稱即使丈夫如此，夫妻感情還是很好呢！