BB也會患癌症　發現時多為末期幾乎無法預防　但家長可以這樣做

統計資料顯示，台灣每年約550名兒童罹患癌症，因為較難清楚表達身體哪一邊不舒服，因此，確診時大都已經是晚期，症狀明顯，死亡率偏高，為台灣兒童死亡原因第二位，僅次於意外事故。

國泰綜合醫院小兒科主任沈仲敏指出，許多人都以為只有成年人才會罹癌，其實嬰幼兒、小孩也可能會罹癌。因此，在孩子成長過程中，家長應該提高警覺，及早發現健康上的問題。 調查發現，兒童發生率最高的是血癌（急性白血病），約佔兒童癌症病患總數三分之一，其次依序為腦瘤（20%）、淋巴腫瘤（8%）、神經母細胞瘤（7%）、軟組織惡性腫瘤（5%）等。

沈仲敏主任表示，急性白血病是兒童最常見的惡性血液疾病，常因免疫力下降而高燒不退、牙齦出血或容易瘀青或貧血，可經由血液常規檢查確診，然而多數延誤治療，確診時過晚，已有嚴重併發症。 腦瘤、淋巴腫瘤等常見兒童癌症也是如此，大都是腫瘤長大到一定程度，壓迫到周圍的正常組織，引起腹痛、頭痛、步態異常時，才被發現怪怪的。但大多數幼兒腹痛係因便祕、脹氣或腸胃炎引起，醫生通常不會在第一時間就安排腹部超音波。

沈仲敏主任說，「兒童癌症幾乎無法預防」，因為癌症形成與生活習慣無關，建議兒童應該接受定期健康檢查，包括血液常規及腹部超音波等，早期發現疾病，且儘早接受治療。 「透過健康檢查也可了解孩子的過敏原。」沈仲敏主任說，過敏免疫學會資料顯示，兩成學童患有過敏性鼻炎，一成台北市學童有過敏性氣喘，如加上皮膚過敏、食物過敏等，大概有三分之一的小朋友為過敏兒。

沈仲敏主任指出，塵蟎、灰塵、海鮮、花生、感冒病毒都可能誘發過敏，發作時只能症狀治療，如果能夠避開過敏原，透過環境控制，避免接觸，就可能降低過敏風險。因此，接受過敏原檢測，了解孩子過敏原，進一步改善環境，就能大幅降低孩子過敏。

除此之外，性早熟或生長遲緩，以及兒童的智能評估，也是家長關心的議題，但除非症狀明顯，否則健保不會給付相關檢查和評估，家長需自費健康檢查。 沈仲敏主任指出，越來越多醫院規劃完整兒童健康檢查，讓幼兒在症狀發生之前就發現疾病，接受治療。家長可以經濟能力及幼兒身體狀況，決定是否自費受檢。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【即時新聞】兒童癌症確診多為時已晚，及早檢查不錯失治療時機】