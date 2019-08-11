【暑假學理財】透過日常生活學金錢概念　建立正確的理財觀念

每逢暑假，父母就最忙碌，因為要為子女安排各式各樣的活動或興趣班，令他們過一個「充實」的暑假。見到小朋友透過暑期班或活動學習新的知識或技能，父母當然開心，但荷包難免元氣大傷。雖然是開心使費，父母都要量力而為，考慮自己的負擔能力，在理想及現實之間取個平衡。

其實，要過一個開心又有學習意義的暑假，未必要大灑金錢。父母不妨參考以下的提議，與孩子一起計劃一個不用多花金錢但同樣開心的暑假，透過生活的日常學習金錢相關的知識，並建立正確的理財觀念

免費活動同樣快樂

可與孩子計劃一些有益身心又免費的活動，例如去圖書館看書、去公園跑跑、去郊外野餐或踏單車，也可以在家中發揮創意利用剩餘物資做勞作，或做一頓親子大餐，令孩子明白快樂其實很簡單，開心未必需要用錢。

帶孩子購物學理財

多帶孩子去超級市場或街市用現金購物，例如與他們一起在預算金額內選購晚餐的食材，讓孩子從中學習貨比三家、計算購物金額及找續，他們也可動腦筋配搭不同的食材。在購物過程中，孩子也可學習分辨「想要」及「需要」。

免費教材邊玩邊學

寓教育於娛樂的活動及遊戲最能提升孩子對理財的學習動機。舉個例，父母可與子女一起動手做錢罌，鼓勵他們親手將錢儲入錢罌，更深刻感受定期儲錢的成果。父母可參考網上的免費教材，例如免費下載「錢家有道」親子理財頻道的活動教材(https://www.thechinfamily.hk/web/tc/parent/tools-activities/index.html) 與子女輕鬆愉快學理財。

父母陪伴就是無價

在子女的成長過程，父母應以愛用心陪伴，製造一家人的甜蜜回憶。玩具、零食或其他禮物都不能代替與父母一起的開心時光。