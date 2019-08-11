讓孩子在互信中成長 不要摧毀互信基礎｜Mommy Amy

經歷了本周初的罷工、不合作活動、地區性衝突等事件下，令從沒準備參與運動的小市民也跟著精神緊繃；因為即使只是落樓下購物亦需添加一分顧慮，變相間接限制了人身自由。但執筆之時，氣氛已稍為緩和，交通回復正常，街道亦已相對安全；突然有種錯覺，一切是否已回到我們所認識的繁華城市；彷彿過去兩個月來所發生的一切只是示威者所製造出來的混亂，但真的是否如此呢?

由六月至此，我見到的是我們由最初對中國法治的不信任，遂漸演變成對上至香港政府，下至警察皆互不信任，甚至市民之間亦因為持不同立場而多了一分猜忌。這情況確實令人痛心，信任是維繫人與人之間順利共存的重要元素，而且容易摧毀卻不易建立。但社會經長年累月所建立起的互信卻在近期中急速瓦解，而失去信任所產生的代價其實是由整個社會去承擔。我真心希望當權者可以盡快設立一個停損點，停止繼續摧毀社會間的信任，並重建失去了的一切。

身為一個小市民，我們沒有多大的能力去控制社會的局勢，但借鑑事件再放回到家中反思，每個孩子出生時，不也是帶著無比的信任來到這世上嗎：信任父母會盡一切能力讓其生存下來，信任我們會一直無條件地守護著他們成長。但孩子對父母的這份信任是有機會在成長的過程中遞減，若父母經常失信，沒有口齒，孩子便會失去對其的信任，開始不重視我們的教誨，管教上亦會日益困難。另一方面，孩子的成長是邁向成為獨立個體的一個過程，我們又要如何建立對孩子的信任，遂步讓其決定自己的選擇，主導自己的人生呢?

說到底，還是要「互相信任」，從日常的生活點滴中建立相亙信任的基礎；時刻保持暢通的溝通渠道，拿出善意及承擔來守護已建立起的信任。羅馬不是一天建成的，讓我們從家中開始做起，守護孩子對我們的信任，亦同時讓孩子知道如何建立起我們對他的信任，讓孩子在互信中成長，成為可以讓人信賴的成年人。孩子是我們社會的未來，我希望屆時的社會仍然可以有互信的基礎，不需要遇上警察時要猜疑其真偽，亦不需要時刻研究別人的一言一行是否藏有特別的意圖。共勉之！