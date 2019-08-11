【開學】放完暑假！家長不用花錢的上學準備｜博士媽媽

尚有半個月左右便暑假結束了，許多小朋友兩個月沒有上學，他們需要重新適應新學年上課的日子，而家長除了為孩子準備電腦、文具、計數機等需用金錢購買的必須品外，更重要是協助孩子裝備社交技巧及自理能力，以迎新學年。

不少孩子放暑假，都不會跟從上學時的作息時間，夜瞓晏起，但假期結束，小朋友需要回復上學期間的作息時間，對於孩子來說或許是很不開心的事。有些孩子見到學校門口便會大哭，賴死不願上學；亦有些孩子會以軟攻，對着父母依依不捨，期望可以因而返回家中，又或會問：「媽媽，你幾時來接我回家?」等說話。家長為協助孩子重新接受上學，可以從現在開始重新調整孩子的作息時間，讓他們作好上學的心理準備及重新適應早起的生活節奏。

（二） 訓練培訓孩子獨立

許多年幼的孩子常依賴著照顧者，當他們需要上課時，孩子會因為害怕「得自己一個」而扭計不願上學。家長可以趁暑假未完結，透過生活的一些小任務，培養孩子的獨立性。例如我們到餐廳點餐，我們可以讓孩子負責，讓他獨立完成一件事，在社交上建立自信心。除此，我們可讓孩子嘗試自己話事，如揀心愛的衣服、髮型等，這些小任務都有助建立自信心，讓孩子更獨立。

(VCG圖片)

（三） 提升孩子解難能力及溝通技巧

學生適應新學年均會面對不同困難。為免孩子對未來感擔憂，家長可以以小遊戲提升孩子的解難能力及溝通技巧。例如: 弟弟正在玩巴斯光年，哥哥如何可以令弟弟願意和你一起玩？我們可以引導哥哥思考，提供一起玩的好處及方法，好讓小朋友之間可以良好溝通，同時也可解決了玩具原本只可以一人玩的困局。

（四） 結交朋友的技巧

每一個人都需要有朋友，上學結識到好朋友，將會成為孩子返學的動力。家長可以在新學年開始前，教授孩子一般禮儀及社交技巧，讓他們可以更輕易結識到朋友。例如：我們和朋友傾偈時，需要和對方有眼神接觸，需要望著對方；當其他小朋友正在玩某件玩具時，必須問准對方能否加入，才加入該遊戲，不能霸王硬上弓。當別人替你開門、關門等，基本禮儀要說「唔該」等。當孩子學懂禮貌，朋友自然多。

（五） 語言藝術

雖說童言無忌，但如全部小朋友都胡亂說話，不顧別人感受、只顧自己，便會很容易不小心說話傷害到別人。若小朋友均惡性循環，將會是一件很可怕的事。所以家長應教導孩子說話應有的分寸，同時不要只看到弟兄眼中的刺，看不到自己眼中的樑木。

家長們看畢這幾招貼士，大家趕緊為孩子開學前作好準備了!