【親子活動】MOKO兒童遊樂場重開　購物飲食同一層　更供免費充電

放假去哪裏好？除了去付費的室內兒童遊戲室外，戶外活動也很重要，曬適量的太陽都是對身體好。6月的時候知道MOKO新世紀廣場的兒童遊樂場會關閉維修，並在7月尾完成維修。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與其他作者一同討論喜愛話題。】

今天再去，還以為是換了新的玩樂設施，原來只是換了地墊，並加入了小部份適合大人的新設施，做運動的同時，也能為手機充電。MOKO新世紀廣場的兒童遊樂場一如以往，空間都是超闊的，很適合小朋友跑跳放電。媽媽可以輕鬆購物，爸爸就可以陪子女放電玩耍。換上新地墊，比起以前更新鮮，顏色更鮮艷，更有朝氣。

↓↓↓↓↓【編按：按圖放大看兒童遊樂場的玩樂設施】↓↓↓↓↓

+ 15 + 14 + 13

提供休憩用途的小亭在維修後，新建設施不算多。休息亭的位置數目比起以前少了，另外，幼兒區還未重開。而同一層商場內亦設有育嬰室、洗手間，都非常方便。離開遊樂場就能看到食街，玩完醫肚餓都很方便呢！

休息亭的位置數目比以前少了，而幼兒區還未重開。（作者提供）

MOKO 新世紀廣場資訊：

地址：九龍旺角新世紀廣場 MOKO 3樓 （旺角東D出口）

開放時間：上午10時至晚上7時

內容提供：wagyubmami 和牛媽媽

作者Facebook專頁：http://www.facebook.com/80smami/

作者Instagram：http://www.instagram.com/wagyubmami/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【放電好去處】MOKO兒童遊樂場重開! | 免費放電 x 空間超大 x 滑梯韆鞦」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）