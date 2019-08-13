社會真相無需掩蓋　願父母用各自方式守護這個家｜失敗媽媽之日常

「媽媽，香港係咪打緊仗？」 「媽媽，點解咁多人鬧交打交嘅？佢哋咩事？」 孩子習慣看見不明白就問，每天發生的新聞，根本無法避而不談。

（Photo AC圖片） 很多人失望得說香港已經不安全，香港已經回不去了。有人說，香港的情況不是最慘，更多第三世界國家、內戰的國家人民更加苦不堪言，可是堂堂香港一個國際都市，卻在瞬間法治、文明、自由都倒退如第三世界國家，教人民如何不心痛？教平民的無力感如何消散？ 不能離開、沒想過離開的家庭，面對每天新聞直播，爸爸媽媽又如何教孩子這個社會真實發生的一切？過分暴力的畫面和鏡頭我還是覺得需要過濾一下，以免太過年幼的孩子承受不起。但社會真相無需掩蓋，父母陪伴他的成長，就是讓他看清這個世界有多黑暗的一面，但無論有多黑暗，我們都要堅持作鹽作光。

這些不應該是我孩子長大成人後才明白的功課：大人，不一定對；有權勢、有名譽、有地位的人，不一定是負責任的人；有使命的職位不一定是有良心的人；有愛有公義的人不一定有好結果。

香港的反對修訂《逃犯條例》引發連月後的示威浪潮，衝突不斷。（資料圖片） 在這個是非黑白顛倒的世代，父母應該陪他經歷，只要你心地善良、行公義、好憐憫，即使你會受到惡勢力的不公平對待，心裏也不必恐懼，因為天父的公義長存，上天有他審判的時間表。無論世界變得多黑暗，權勢不會長存、欺詐不會長存、暴力不會長存，只有真、善、美才會長存。 甘地說過，謬誤不會因為千百遍地傳播就變成真理；同樣，真理也不會因為無人所知就變成謬誤。即使再黑暗，惡勢力的攻擊再可怕，請爸媽用行動和言語告訴孩子，永遠要謹守心中所相信的良知和美善，用我們各自所長的方式去守護這個家。

作者簡介：失敗媽媽之日常



一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。

作者Facebook專頁：陳皮下廚