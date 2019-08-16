德國小學生書本免費　開學究竟要準備啲乜？｜德國紅蕃媽媽

德國家庭開學期間最繁忙的，就是幫孩子準備新學年的練習簿子和文具等用品。小學的書本是免費的，而且是循環再用，在每年開學時派發，暑假前退還就可以。不過，文具和練習簿就要買。老師通常在開學那幾天派發清單，家長拿著書單到文具店，像去中藥鋪般交給職員「執藥」便可。

準小學雞通常在暑假期間收到班主任貼心的信，信裡會自我介紹，很高興成為你的老師，祝願你有個開心新學年。隨函會附上這份清單。這樣，準小學雞家長們就可以避過開學文具店人潮。不要少看這個情況，鎮裡中小學學生都在開學才收到清單，文具店收銀處擠了四五十人龍排隊是很平常的事。

今年比較幸運，因為哥哥的老師也在暑假前派了清單，那我就完全避過這段高峰期。

你或許會奇怪，為什麼我那麼執著想避開這個購買高峰期？

我不在德國唸小一，只知道練習簿和書套顏色等等，都是老師按自己想法去設計。所以，不同老師又會有不同選擇。記得哥哥升小一時，想跟孩子一起準備迎接生命新階段，所以想兩母子親密的去選購。怎料一看到練習簿欄目已經傻眼，即使土生土長的爸爸也不太清楚，結果我上網逐款練習簿去辨認：什麼綠底雙行，無底色雙行，七毫米間闊單行，五毫米單行，有欄目無欄目無邊有邊格子簿又分幾多格等等， 然後再有分頁數16或32。 當你以為搞定了，驚魂甫定之際，就開始找書套，這款要兩本配透明書套，哪款要細本配紫色套，另一款另一個又配紅色，書法簿又黃色套，又A4又A5，深藍色但又要透明，然後又要有淺藍色淺綠色………沒完沒了，簡直令我崩潰。不要說我這個不在德國成長的人感到為難，在書店裡碰見其他德國媽媽也笑說我在這裡唸書我自己都好亂。

文具店就這樣藏有幾欄幾十種練習簿，然後寫法又不同。經過哥哥一役後，我決定放棄，把單子交給職員幫手「執藥」，不然的話，十分鐘是沒可能由深圳去到香港的。只見她瞬間就搞定了整個練習簿和書套環節，鉛筆刨啦橡膠等等小東西就讓弟弟可以自己選。試想想，開學高峰期，百人在店裡這樣找找那裡碎唸然後又嚷著找職員的場面，何其悲壯？

所以，這年我能夠在暑假期間完成這輛購物車，是五分幸福的事。其餘那五分幸福還未抓住。

因為，還沒有寫名字。