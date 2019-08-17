【親子遊戲】簡單又好玩的專注小遊戲｜H.Y老師

就快要開學，大家的暑假都尾聲了。最近H.Y老師參與了不同活動，發現原來我們在等候的時間真的佔了很多，食飯、搭車、洗手間等等。同樣道理，小朋友都一樣在等，等媽咪同朋友或者老師傾偈、等回家、等上堂……所以有些小朋友總會有不耐煩的情緒出現。或者，你只要他們等一分鐘，但有時小朋友專注和耐性是差一點點時，我們就要跟他們提升一下。

小朋友在等待時未必很有耐性，不妨一起玩些小遊戲。（GettyImage）

這次H.Y老師分享的小遊戲，可能大家都很熟識：「不是老師（人物）的話」。

留意，「不是」。這個遊戲玩法跟「老師的話」差不多，說「老師（人物）話手放嘴巴。」但同一時間，老師（人物）可以做另一些動作，如「手放眼晴」。如果小朋友跟着把手放到眼晴，那代表輸了。相反，他們應該做的事是「手放嘴巴」。

這個遊戲，要讓小朋友減少心急，要用耳朵先聆聽，再把訊息傳到腦中，然後用手做出指令。整個指令不是單一，過程中會有視覺的影響。所以小朋友必需專注才能控制手腳的動作。

不要以為這是很簡單的遊戲，連負責出指令的都有一點難度，因為口講跟做的動作是不同呢！

趁仍是暑假，快一點和小朋友進行遊戲，提升他們的專注力呢！

作者簡介：H.Y老師

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「冷靜四步曲」​】

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