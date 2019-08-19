紓緩開學焦慮　老師都推薦的三個小法寶｜Mommy Amy

眨下眼暑假已來到尾聲，對於新入學的學生來說，是既期待但更怕受傷害；尤其是初次入學的小朋友，需要離開父母踏入一個全然陌生的環境，出現焦慮的情緒是可以理解的。可幸的是，父母是可以利用一些小法寶來紓緩這些情緒，不論是幼稚園還是小學新鮮人都皆適用。

一、製作校園相簿助認識校園環境

家長可於開學前的簡介會或開學初期，利用機會先拍攝一些校園的環境，包括課室、老師、校門及一切學生有機會接觸到的人與物等 〈請先向學校索取許可，一般說明用途都會允許〉。然後家長把這些照片列印出來造成一本相冊，在開學前及開學初期，與小朋友一起瀏覽。開學前主要是向小朋友介紹，開學後則可以用相片與小朋友展開話題，讓小朋友向家長敍述學校發生的片段，亦同時讓小朋友加深記憶，盡早投入及適應校園的生活。

二、上課日程表

一般學校都會提供上課日程表，即使幼稚園生或未懂看文字，亦可以將日程化為圖像版，讓小朋友更易於理解。幼稚園的小朋友對時間的觀念或尚未建立，可主力於描述一些鮮明的活動，如唱遊時間或茶點時間等。每日於上學前先預先告知當日在學校會發生的活動，這將有助增加小朋友的安全感。當遇上小朋友出現不捨家長離別時，可請小朋友數住在校內會發生的活動，當這些活動都發生後便會見到媽媽 (或接放學的人)了。而升上小學的小朋友，亦可準備一張可劃寫的上課日程表，讓小朋友每上完一堂便可劃去那一格，全部刪劃了便代表可以放學了！

三、小禮物做鼓勵

小朋友成功在學校渡過的每一日都是一個勇敢的表現，都值得嘉許！父母可以預先準備一些實體的小禮物，於放學的那一刻送上，並大力嘉許，這段禮物期的長短可依小朋友的需要調整，大約一星期內的效用都十分明顯，同時亦讓小朋友對學校的好感度増加。

以上法寶雖然可以協助舒緩，但需要記住每位小朋友的個性皆獨一無二，有些很快便能夠適應，亦有些小朋友在開學第二週後，當新鮮感減退後才出現焦慮的情況，這一切都皆屬正常，亦沒有叻或不叻之分。這段期間最重要的是父母的諒解及陪伴，在此預祝各家長及小朋友都有一個美好的開始，精彩的學年！