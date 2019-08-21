【周末活動推介】大自然育兒法講座　走進花花世界認識村上隆

現代社會變化快如過山車，想教好下一代，爸媽們亦要不斷學習和增值。由多個機構合辦的「Women’s Festival」是一個以女性力量和美麗的節目，過往舉行不少相關的音樂、健康活動，今年特別加入親子元素，並邀請到不同界別人仕分享育兒心得，例如「做個反叛家長：泥土與育兒」、「家事講性 — 點點點？」等等。 聽完講座，不妨到大館逛逛「村上隆 對戰 村上隆」展覽，除了超過60件畫作及雕塑，亦有全方面的體驗，讓參加者近距離了解村上隆的魅力。 （相片由受訪者及育茶手記提供）

Women's Festival 女人節由Eaton HK、Sally Coco和女影香港合作舉辦，期待透過多元化的節目探索女生「自主、自愛、自由」的理念，以下3個講座除了適合女性，亦適合父母參加。 家事講性 — 點點點？

家，除了是情感教育的重要場所，也是開始性教育的好地方。家長若能儘早與孩子正面談論身體與性事，除了可促進親子關係，亦可協助孩子建立正面的自我形象。是次講座將由註冊社工、性冶療師鍾詩韻（阿包）分享在家性教育的小貼士，釋除大家對於性教育的疑惑與顧慮。 日期：8月23日

時間：下午2時至3三時半

地點：九龍逸東酒店

詳情及購票：https://tinyurl.com/yxmefjsn

做個反叛家長：泥土與育兒 知識不一定寫在課本上，有沒有想過大自然也是個課室？在生活館耕作近十年的周思中和李俊妮，與習慣城市生活的洪曉嫻，在生育後決定一起把孩子帶到田裡放養，過程中不斷反思教養的可能性，例如田間農務如何結連知識、山水植物怎樣激發孩子的創意，並且在自然裡放慢成人的腳步、與孩子同行，在充裕的時間裡探索孩子的興趣和建立他們的自我感。 是次講座三位講者將會分享大自然對她們的啟發、另類育兒方法的實踐心得和經驗。 日期：8月24日

時間：下午2時至4時

地點：九龍逸東酒店

詳情及購票：https://tinyurl.com/y45wl3vp 理財 BB 班：如何教孩子認識金錢 小朋友的理財概念往往由家庭開始，但理財這一門學問，就連家長自己都未必懂得箇中哲學，更遑論要教導子女。是次講座請來創立兒童理財教育平台FinKAB、來自金融界的80後夫妻分享她的理財心得和兒童理財教學的貼士，讓家長可以幫助孩子建立正確的價值觀，從小培育孩子的理財能力。 日期：8月25日

時間：下午4時至5時半

地點：九龍逸東酒店

詳情及購票：https://tinyurl.com/y4rhhc84

（育茶手記 照片） 走進花花世界認識村上隆 大家未必認識村上隆這名字，但由他創作、七彩繽紛的笑哈哈花花圖案大家一定有印象！大館當代美術館現正舉行大型個展「村上隆 對戰 村上隆」，帶來超過60件畫作及雕塑作品，包括大型後末世主題作品、歡樂滿載的花朵作品，以及發人深思、充滿佛教頓悟味道的「圓相」畫作系列。同時，他的經典大膽戲服作品亦將首次展出，訪客更可同時觀賞村上隆的重要影片作品、私人藝術珍藏，以至驚人的牆壁及地板藝術，感受強烈複雜的視覺衝擊。 除了尾覽，同時亦有導賞團、教育工作坊、公開演講、動漫及電影放映會等。另外，部份展覽場地地面亦是藝術體驗的一部分，進入部分展覽廳時只可穿著襪子。如有需要，訪客亦可自備或於美術館接待處領取鞋套。 村上隆 對戰 村上隆：

日期：即日起至9月1日

地點：大館

詳情：https://tinyurl.com/yywvhojd