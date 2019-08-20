【逃犯條例】逾7成學生身心受影響　五步助學生處理情緒問題

今個暑期可以說是非常令人沉重，社會上連串衝突都令年輕人的心理蒙上陰影！今日有機構及教育界人士聯合發起「和與解校園」五大願景，希望把能貢獻的貢獻出來，去幫助社會未來的主人翁。
逾7成學生身心受影響 1成出現創傷後遺症徵狀
「和與解校園願景」於8月初透過焦點小組，與30位年齡介乎12至23歲的學生進行化名電話訪談，了解學生身體狀況及情緒需要。結果發現在暑假期間社會發生的大小事，正影響著年青人的身心健康，只有27%受訪年青人表示事件完全不影響自己！
生理方面，有受訪者會失眠、食欲減少、有嘔吐感等；有40%受訪人在不同平台觀看暴力場面資訊後感到傷心難過、無奈、無助及對香港的未來及安全感到憂慮；最嚴重的10%受訪者更出現與創傷後遺症相似徵狀，包括反覆哭泣、出現與暴力場面相關的幻聽及幻覺、發噩夢、持續性失眠、精神緊張、肌肉繃緊、不想與人接觸及感到孤單等。
畫面不斷重播
正生書院校長陳兆焯認為目前年青人在面對的是史無前例的事情，沒有地方發生過亦不知如何解決，加上科技的發達，一些會引起不安的照片、短片，是會不停在日常生活中「LOOP」，而且因為關心事件，會「唔睇唔安樂」，亦令大家的情緒受影響。年青人最希望有人聆聽，聆聽比說話來得困難，亦正正是每個人都要學懂的事。
（攝影：李紫銘）
情緒感受凌駕是非
良師香港創辦人陳君洋在發布會上提出校園是社會最體諒多元的一方，建議透過以下五步去幫助學生：
1.和善-關注學生情緒需要
2.和緩-調節學習進度
3.和奏-建立互信支援網絡
4.和約-建構紛爭處理機制
5.和解-校園、學生成為重建社區的力量
陳校長免費補習天地創辦人陳葒更以自己過往做校長的經驗，分享自己的看法，他認為目前學生最需要的是空間，香港正面臨一個「亂局」，開學後在紀律、校規方面亦可彈性處理，包括出席率的安排都可以透過網絡去發布，令同學在開學前感受到校方的體諒。遊樂道及香港社會創投基金創辦人魏華星先生亦有相同看法，香港學生本來就有不同的壓力來源要處理，加上現在的社會事件，很多年青人都是「一篤就爆」的階段，作為學校的確要處理學生的情感優先，但同時希望老師們要先處理好自己的情緒問題，因為教師也是受影響的一群。
為了支援師生情緒上的問題，各機構都提供了免費的活動供師生報名參與，事件暫未看見有完結的跡象，因為能幫多少就幫多少是一眾提供服務者的心聲。
有關活動可看下圖：