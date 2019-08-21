【開學2019】首間新界區大型文具店進駐荃灣　3層高佔地1萬呎

中南廣場文具店一直是文具控最愛，繼油麻地及炮台山之後，最近更於荃灣開設首間新界區分店，新店共3層高，佔地1萬呎，文具丶美術丶紙品丶精品丶玩具等等一應俱全，地下更會定期設立期間限定文具品牌專區，趁著快將開學，新界區媽媽一定不要錯過去「入貨」！ 攝影：余嘉文

中南廣場首次進駐新界區，於荃灣沙咀道開設新分店。荃灣分店現已於本周一（19日）開始試業。全店共分3層，佔地合共一萬尺，其中地下為百樂限定店，除貨品有9折外，更有全港獨家的貨品限量發售。

地下：百樂限定店 地下的百樂限定店是中南廣場首次與文具品牌合作的限定店，樓層面積雖然不算大，但有全港獨家的貨品限量發售，貨品更有9折優惠。

+ 3 + 2

1樓是主樓層，主要售賣各式各樣的文具文儀用品，以及小朋友喜愛的益智遊戲及玩具。

1樓：筆

+ 7 + 6 + 5

1樓：簿

+ 3 + 2

1樓：文件夾

1樓：擦膠 塗改帶 塗改液 漿糊筆

1樓：間尺 鉸剪 MEMO紙

1樓：其他文儀用品

+ 9 + 8 + 7

2樓則是美術愛好者的小天地，包括有各種色彩繽紛的顏料及紙品。

2樓：木顏色 粉彩 顏料

+ 4 + 3 + 2

2樓：畫簿 畫筆

+ 2

2樓：其他繪畫用品

中南廣場 荃灣店

地址：荃灣沙咀道289號地下至2樓