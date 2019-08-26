【發展遲緩】詳解兒童「五遲」　中醫 ：家長勿因心急而亂進補

當幼兒的言語、行為表現在指定年齡未能達至一般準則，有可能是發展遲緩，哪麼在中醫角度又有沒有「發展遲緩」這回事呢？ 註冊中醫倪詠梅表示在中醫角度也有發展遲緩一事，不過就稱為「五遲」，分別是「立遲，行遲，語遲，髮遲，齒遲」，這5種情況當中除了髮遲外，其餘都應盡快處理。

甚麼是五遲？

立遲、行遲：幼兒到二至三歲還不能站立或行走。 語遲：一至兩歲還不會說話。 髮遲：初生時沒有頭髮或非常少，隨年齡增長頭髮仍稀疏難長或不濃密 齒遲：一般嬰兒在六至八個月大時就會開始長牙，大約到兩歲半至三歲時會長齊二十顆乳齒。如稍遲出牙則不用擔心，但1歲仍未出牙、或數量甚少，就屬齒遲。

古時因物資缺乏導致小孩有五遲，現代則多因為父母體質或懷孕時的影響。 倪醫師指早在隋代的《諸病源候論•小兒雜病諸候》中就記載有小兒發育遲緩的問題，包括「齒不生候」、「數歲不能行候」、「頭髮不生候」、「四五歲不能語候」。北宋的《小兒藥證直訣•雜病證》亦提及：「長大不行，行則腳細；齒久不生，生則不固；髮久不生，生則不黑。」原因是古代營養沒有現代富足，小兒發育遲延情況較為常見。 來到現代，香港物質豐富，小孩普遍不再有營養不良情況，但仍有不少幼兒出現「五遲」，原因可分為先天因素，包括父母體質不佳、懷孕時養胎不當及早產，根據清朝的《張氏醫通•嬰兒門》所說，五遲的病因是「皆胎弱也，良由父母精血不足，腎氣虛弱，不能榮養而然。」；而後天因素則有護理不當及體弱多病，在《活幼心書•五軟》有明確指出：「苟或有生，譬諸陰地淺土之草，雖有發生而暢茂者少。又如培植樹木，動搖其根而成者鮮矣。由是論之，嬰孩怯弱不耐寒暑，縱使成人，亦多有疾。」

五遲先天因素：

1：父母體質不佳——爸媽氣血及腎氣不足以致不能滋養胎兒，猶如土地太薄，養份不足，長出的樹苗多較幼弱，不能成為參天大樹。

2： 懷孕時養胎不當——如孕婦太勞碌、飲食不足、偏食，又或懷孕時生病、藥物有影響，令胎兒得不到足氣血。

3：早產或難產——早產會導致先天精氣未充，髓腦未滿已已出世。難產則會讓胎兒出世時受傷，影響腦髓發育。

後天因素：

1：護理不當，或平素乳食不足，哺養失調。

2.：嬰兒體弱多病，或大病之後失於調養，以致脾胃虧損，氣血虛弱，筋骨肌肉失于滋養所致。