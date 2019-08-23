想環保也不易　為何自攜餐盒咖啡杯會被店員拒絕？｜德國紅蕃媽媽

提到歐美生活，腦海定必想到洋人戴著太陽眼鏡手拿一杯咖啡美美的在街遛的圖畫。歐洲人，喝咖啡就是一種生活習慣。而全球暖化，那些一人一個的咖啡杯，近年成為話題了。
印象是兩三年前，許多咖啡店開始慢慢接受自携杯子買咖啡的概念。有些店子更加會因為你少用他的一個咖啡杯，把杯子錢減去，就算是支持環保吧。
提到歐美生活，腦海定必想到洋人戴著太陽眼鏡手拿一杯咖啡美美的在街遛的圖畫。歐洲人，喝咖啡就是一種生活習慣。而全球暖化，那些一人一個的咖啡杯，近年成為話題了。
印象是兩三年前，許多咖啡店開始慢慢接受自携杯子買咖啡的概念。有些店子更加會因為你少用他的一個咖啡杯，把杯子錢減去，就算是支持環保吧。
這個運動是開放留言推廣，若大家知道那家咖啡歡迎自携杯子的就留言，然後小編就會把地址貼到地圖去，讓大家支持光顧。我除了把知道的咖啡店寫了，還提出有關肉店的建議。
居德朋友應該知道，每次去肉店買肉買火腿買香腸，每一款食品他們都會用膠紙或特製的紙張包起，肉類就用膠袋袋好，結算後再用膠袋再包。總之，每次去肉店就會製造許多不必要的垃圾。這個其實我爭取多年，可是肉店職員經常告訴我，根據衛生條例，他們不能夠採納外來的保鮮盒裝肉。
我就在這個留言版寫下這個建議。因為買一次肉所製造的垃圾，目測還比買杯咖啡多。想不到這個留言引起許多人關注，大家都認同和討論如何可以改善這個情況。友善的小編更請來衛生署小編來關注。
幾個月後，許多肉店開始接受自携保鮮盒買貨。其中一間大型連鎖肉店更訂製兩款循環再用保鮮盒，讓顧客支持環保。
我不認為這是我的功勞，畢竟政府近年都在宣傳減少獨立包裝，純粹湊巧而已。但是整個過程，都讓我感覺到政府官員臨在，他們設立專頁，不是在亂世間刷存在感，「圍爐取暖」，而是真真正正想親近民眾，聽取民意。
稅收了，就要解決國民需要。懂得服務對象是誰，就向那個地方去聽取民意，從而改善施政，貼地近人。提出問題的是對前途無望的青年，那你去找六個社會成功逹人長輩碎念幹嗎？
有心改善狀況的人，是該懂得找有心人去問。
這些簡單治國道理，考第一的，永遠不會懂。
簡介：
紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。
【編按：文章題目為編輯所擬。】
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