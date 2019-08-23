想環保也不易　為何自攜餐盒咖啡杯會被店員拒絕？｜德國紅蕃媽媽

提到歐美生活，腦海定必想到洋人戴著太陽眼鏡手拿一杯咖啡美美的在街遛的圖畫。歐洲人，喝咖啡就是一種生活習慣。而全球暖化，那些一人一個的咖啡杯，近年成為話題了。 印象是兩三年前，許多咖啡店開始慢慢接受自携杯子買咖啡的概念。有些店子更加會因為你少用他的一個咖啡杯，把杯子錢減去，就算是支持環保吧。

提到歐美生活，腦海定必想到洋人戴著太陽眼鏡手拿一杯咖啡美美的在街遛的圖畫。歐洲人，喝咖啡就是一種生活習慣。而全球暖化，那些一人一個的咖啡杯，近年成為話題了。

印象是兩三年前，許多咖啡店開始慢慢接受自携杯子買咖啡的概念。有些店子更加會因為你少用他的一個咖啡杯，把杯子錢減去，就算是支持環保吧。

這個運動是開放留言推廣，若大家知道那家咖啡歡迎自携杯子的就留言，然後小編就會把地址貼到地圖去，讓大家支持光顧。我除了把知道的咖啡店寫了，還提出有關肉店的建議。 居德朋友應該知道，每次去肉店買肉買火腿買香腸，每一款食品他們都會用膠紙或特製的紙張包起，肉類就用膠袋袋好，結算後再用膠袋再包。總之，每次去肉店就會製造許多不必要的垃圾。這個其實我爭取多年，可是肉店職員經常告訴我，根據衛生條例，他們不能夠採納外來的保鮮盒裝肉。

我就在這個留言版寫下這個建議。因為買一次肉所製造的垃圾，目測還比買杯咖啡多。想不到這個留言引起許多人關注，大家都認同和討論如何可以改善這個情況。友善的小編更請來衛生署小編來關注。

幾個月後，許多肉店開始接受自携保鮮盒買貨。其中一間大型連鎖肉店更訂製兩款循環再用保鮮盒，讓顧客支持環保。