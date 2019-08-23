如何培養孩閱讀習慣？3個貼士讓孩子愛上閱讀｜Karen教養信箱

不經不覺中，快樂的暑假假期將會在十多天後完滿結束。開學後，我和孩子們一起遊戲和玩樂的時間就減少了。雖然如此，但是我和孩子的約定是不變的。這是我們每星期最少一次到圖書館去閱讀課外書籍。
【編按：作者為Karen媽媽】
我和每一個父母都一樣，就是希望孩子擁有自主學習的能力。因此，在孩子成長的不同階段中，我和丈夫會按各階段的發展情況來用阿德勒學派的「正面管教」教養工具去培養孩子閱讀的興趣。
一. 適時放手
孩子0至2歲時，我們跟大多數的父母一樣，將孩子抱在懷中，並為孩子講他們愛聽的故事。不過，每當孩子不感興趣或不能專心時，我們就會溫柔地放手，讓孩子去做其他喜歡的事情（例如：玩玩具和畫畫）。我們明白孩子在幼兒時期的專注力持久度不足，難以集中精神去聽一個又一個的故事。因此，我們會適時放手讓孩子來定我們講故事的時間。閱讀時間的長短不是我們的重點，我們最在乎講故事是家中每天的親子活動。
二. 親身示範
孩子2至3歲時，我們會親身示範閱讀是一家人的習慣。例如：當我們早上在家吃完早餐後，我們會一邊看報紙或書籍，一邊看著孩子自由地玩耍。我們籍著身教去讓孩子明白閱讀是生活的一部分，形成一個家庭式的閱讀文化。
三. 鼓勵孩子
孩子在學齡前階段（3至6歲），我和孩子之間有個每星期到圖書館或書店閱讀的約定。我喜歡以身體力行的方式去鼓勵孩子閱讀。由於孩子在圖書館或書店的時候都必需要保持安靜以免騷擾別人，所以這樣可以培養孩子自己閱讀的能力和耐性，減少需要父母講故事的依賴性。
為了讓孩子愛上閱讀，父母最重要是要有耐性。千萬別操之過急，以免促成反效果。最後，父母可以多學習阿德勒學派的「正面管教」教養方式，從此學習做個和善而堅定的父母，培養出自律、負責和合作的孩子。
Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）
KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。