如何培養孩閱讀習慣？3個貼士讓孩子愛上閱讀｜Karen教養信箱

不經不覺中，快樂的暑假假期將會在十多天後完滿結束。開學後，我和孩子們一起遊戲和玩樂的時間就減少了。雖然如此，但是我和孩子的約定是不變的。這是我們每星期最少一次到圖書館去閱讀課外書籍。 【編按：作者為Karen媽媽】

我和每一個父母都一樣，就是希望孩子擁有自主學習的能力。因此，在孩子成長的不同階段中，我和丈夫會按各階段的發展情況來用阿德勒學派的「正面管教」教養工具去培養孩子閱讀的興趣。

一. 適時放手 孩子0至2歲時，我們跟大多數的父母一樣，將孩子抱在懷中，並為孩子講他們愛聽的故事。不過，每當孩子不感興趣或不能專心時，我們就會溫柔地放手，讓孩子去做其他喜歡的事情（例如：玩玩具和畫畫）。我們明白孩子在幼兒時期的專注力持久度不足，難以集中精神去聽一個又一個的故事。因此，我們會適時放手讓孩子來定我們講故事的時間。閱讀時間的長短不是我們的重點，我們最在乎講故事是家中每天的親子活動。 二. 親身示範 孩子2至3歲時，我們會親身示範閱讀是一家人的習慣。例如：當我們早上在家吃完早餐後，我們會一邊看報紙或書籍，一邊看著孩子自由地玩耍。我們籍著身教去讓孩子明白閱讀是生活的一部分，形成一個家庭式的閱讀文化。

三. 鼓勵孩子

孩子在學齡前階段（3至6歲），我和孩子之間有個每星期到圖書館或書店閱讀的約定。我喜歡以身體力行的方式去鼓勵孩子閱讀。由於孩子在圖書館或書店的時候都必需要保持安靜以免騷擾別人，所以這樣可以培養孩子自己閱讀的能力和耐性，減少需要父母講故事的依賴性。

為了讓孩子愛上閱讀，父母最重要是要有耐性。千萬別操之過急，以免促成反效果。最後，父母可以多學習阿德勒學派的「正面管教」教養方式，從此學習做個和善而堅定的父母，培養出自律、負責和合作的孩子。