一年之中最難捱的 肯定是暑期班 | T媽親子生活

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在學校的日常中，暑期班，肯定是一年之中最難捱的。酷熱天氣下孩子高高興興往水裡跳，老師在旁焗桑拿，汗流如注，感覺自己氣血運行甚佳。

（圖片由T媽提供）

換衫、吃午飯仿如戰場，好不容易到了午睡時間，卻總有孩子不愛睡，要老師軟硬兼施，哄得所有孩子都睡了，又要準備新學年的東西，不到半小時又要把才剛哄入睡的小們叫醒…...

孩子，有外來不知規矩的孩子，有本來很明白規矩但一放假就什麼都拋諸腦後的原校生，有來適應環境的新生，也有將要回到主流的舊生，每天面對各種孩子的挑戰…...

有朋友以為自己很喜歡小孩子，就問我如何轉行做幼教。說真的，對着這些234567歲的小鬼，除了愛心，體力也非常消耗，而且這年紀的孩子真的沒有「耳性」，只能用無比耐力化解每天重覆發生的事，告訴自己:“Everyday a new day!” 每天用新的眼光看待孩子。

昨天終於又捱過一個暑假。

明年，如果可以，8月真想抖暑抖暑…

作者Facebook專頁：「T媽親子生活」 https://www.facebook.com/tmajournal/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「關於欺凌… 我們是怎樣長大的?」​】

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