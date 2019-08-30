【Mama Choice】讓兒子愛上中秋傳統美食　8款新派應節月餅合集

今日是農曆八月初一，再過15日便是中秋節，雖然隨著時代轉變，大家對中秋吃月餅這個傳統習俗相對不像我們父母那一代般重視，不知道各位爸爸媽媽有遇過像我這樣的難題嗎？四大長老每次都會要求兒子吃月餅，但傳統的蓮蓉月餅卻對不上兒子口味，我當然明白吃月餅有團團圓圓之意頭，但我實在不忍心兒子掃老人家慶，決定今年要找出讓嘴刁兒子喜歡的月餅。 近年月餅口味不斷推陳出新，有些受歡迎的月餅更是有錢也未必買 到，要試勻絕對不可能，所以我只針對小朋友喜好來揀出月餅，因為兒子嘴刁又偏食，所以我從口味、包裝上選擇；同場加映媽媽喜歡的月餅，讓大家入手之前多個參考。

迷你酥皮奶黃月餅（九龍酒店）

兒子向來喜歡吃茶樓的奶黃流沙包，可以自己吃掉一整一籠，所以一定要試本地製作的「奶黃月餅」，我選了價錢合理，又有口碑的九龍酒店「迷你酥皮奶黃月餅」，人手製作。 另外兒子平時喜歡吃花生醬麵包，九龍酒店推出有新味「迷你濃香花生月餅」，選頂級香濃幼滑的花生醬，結果兒子也喜歡。

+ 6 + 5 + 4

「真‧八星伴月」流心奶皇月餅（Choco Bakery松谷）

真正香港品牌Choco Bakery松谷出品的「真·八星伴月」流心奶皇月餅連月球小夜燈，非常吸引小朋友眼球，邊吃月餅可以邊賞月，十分應節。其出品也是香港工場自家製，吃之前我用光波爐翻熱10秒，吃時即見流心效果，我們全家人也喜歡，兒子更加對「月亮」愛不釋手。

可愛得意冰皮月餅（東海堂）

東海堂是我們一家人購買生日蛋糕的首選品牌，所以也想試一試他們的月餅，所以選擇了造型可愛得意的冰皮月餅禮盒。其中一盒是八隻不同口味的立體兔仔冰皮月餅，應節又可愛。口味包括有綠茶芝士、藍莓、芒果及朱古力。另一盒是富士山圖案的冰皮月餅，口味比較日式，有芝士柚子、牛乳芝士、牛乳朱古力、士多啤梨、芝士焦糖和芝麻，兒子最愛藍莓味，我自己喜歡牛乳芝士及朱古力。 另外，原為茶控的媽媽也非常喜歡流心抹茶月餅， 利用日本宇治及小山園抹茶，帶有濃濃的抹茶香，中間的流心將茶葉原有風味配合到月餅之中，而且不會太甜，推薦給抹茶一族。

+ 9 + 8 + 7

四喜月餅（四喜麵包西餅）

一看月餅盒包裝便會記得的四喜月餅，對兒子來說是未吃先加分系列。他喜歡皇牌奶皇月餅及花生友吃花生月餅，我喜歡伯爵茶味奶黃月餅，記得用焗爐翻熱再吃。

+ 2

親子製作Sanrio全新果味乳酪奶黃月餅班（奇華工作坊）

奇華Sanrio草莓及香橙乳酪奶黃月餅班 這個節日限定而且香港獨有的「Sanrio草莓及香橙乳酪奶黃月餅班」很值得帶小朋友參加，可以讓孩子知道月餅的製作過程，而且奇華出品向來有保證。課堂除了製作印有經典Sanrio卡通人物模樣Hello Kitty, My Melody, PC狗等造型乳酪奶黃月餅之外，仲附送限定Sanrio紀念品。

+ 11 + 10 + 9

月下相會抹茶、朱古力味塵月餅（Dustykid）

Dustykid推出期間限定的塵月餅今年有創新口味：〈月下相會〉抹茶及朱古力味。 Dustykid出品向來大受歡迎，今次推出期間限定的塵月餅，有新創口味〈月下相會〉抹茶及朱古力味及傳統口味〈花好月圓〉黃蓮蓉及果仁味，朱古力味月餅相信沒有小朋友會抗拒，抹茶、黃蓮蓉及果仁味也不會令人失望，每個塵月餅都會印上「想你」圖樣，讓人可以藉著月餅說想你。

純素奶皇月餅（Green Common）

Green Common－純素奶皇月餅 素月餅可說是對蛋奶敏感人士的中秋恩物，green common推出的純素奶黃月餅

採用美國高級純素牛油Fora Faba Butter，口感不失傳統牛油的香濃，每食用份量含0毫克膽固醇和0克反式脂肪，低肪健康。

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友‧歡聚 Line Friends Friendship雪糕月餅（Häagen-Dazs）

Häagen-Dazs LINE FRIENDS雪糕月餅 要數小朋友最喜歡的月餅，一定少不了雪糕月餅，無論造型及味道也非常吸引小朋友大愛，今年還有LINE的主角造型款式可選，由雪櫃拿出來一刻是被兒子虎視眈眈。一盒4件指定口味，包括朱古力雪糕配紅菜頭朱古力、仲夏野莓雪糕配南瓜朱古力、呍呢嗱雪糕配抺茶朱古力及芒果雪糕配紫薯朱古力，附送 Häagen-Dazs LINE FRIENDS保溫袋。

+ 3 + 2