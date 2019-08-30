【Mama Choice】讓兒子愛上中秋傳統美食　8款新派應節月餅合集

今日是農曆八月初一，再過15日便是中秋節，雖然隨著時代轉變，大家對中秋吃月餅這個傳統習俗相對不像我們父母那一代般重視，不知道各位爸爸媽媽有遇過像我這樣的難題嗎？四大長老每次都會要求兒子吃月餅，但傳統的蓮蓉月餅卻對不上兒子口味，我當然明白吃月餅有團團圓圓之意頭，但我實在不忍心兒子掃老人家慶，決定今年要找出讓嘴刁兒子喜歡的月餅。
近年月餅口味不斷推陳出新，有些受歡迎的月餅更是有錢也未必買 到，要試勻絕對不可能，所以我只針對小朋友喜好來揀出月餅，因為兒子嘴刁又偏食，所以我從口味、包裝上選擇；同場加映媽媽喜歡的月餅，讓大家入手之前多個參考。
迷你酥皮奶黃月餅（九龍酒店）
兒子向來喜歡吃茶樓的奶黃流沙包，可以自己吃掉一整一籠，所以一定要試本地製作的「奶黃月餅」，我選了價錢合理，又有口碑的九龍酒店「迷你酥皮奶黃月餅」，人手製作。
另外兒子平時喜歡吃花生醬麵包，九龍酒店推出有新味「迷你濃香花生月餅」，選頂級香濃幼滑的花生醬，結果兒子也喜歡。
「真‧八星伴月」流心奶皇月餅（Choco Bakery松谷）
真正香港品牌Choco Bakery松谷出品的「真·八星伴月」流心奶皇月餅連月球小夜燈，非常吸引小朋友眼球，邊吃月餅可以邊賞月，十分應節。其出品也是香港工場自家製，吃之前我用光波爐翻熱10秒，吃時即見流心效果，我們全家人也喜歡，兒子更加對「月亮」愛不釋手。
可愛得意冰皮月餅（東海堂）
東海堂是我們一家人購買生日蛋糕的首選品牌，所以也想試一試他們的月餅，所以選擇了造型可愛得意的冰皮月餅禮盒。其中一盒是八隻不同口味的立體兔仔冰皮月餅，應節又可愛。口味包括有綠茶芝士、藍莓、芒果及朱古力。另一盒是富士山圖案的冰皮月餅，口味比較日式，有芝士柚子、牛乳芝士、牛乳朱古力、士多啤梨、芝士焦糖和芝麻，兒子最愛藍莓味，我自己喜歡牛乳芝士及朱古力。
另外，原為茶控的媽媽也非常喜歡流心抹茶月餅， 利用日本宇治及小山園抹茶，帶有濃濃的抹茶香，中間的流心將茶葉原有風味配合到月餅之中，而且不會太甜，推薦給抹茶一族。
四喜月餅（四喜麵包西餅）
一看月餅盒包裝便會記得的四喜月餅，對兒子來說是未吃先加分系列。他喜歡皇牌奶皇月餅及花生友吃花生月餅，我喜歡伯爵茶味奶黃月餅，記得用焗爐翻熱再吃。
親子製作Sanrio全新果味乳酪奶黃月餅班（奇華工作坊）
奇華Sanrio草莓及香橙乳酪奶黃月餅班
這個節日限定而且香港獨有的「Sanrio草莓及香橙乳酪奶黃月餅班」很值得帶小朋友參加，可以讓孩子知道月餅的製作過程，而且奇華出品向來有保證。課堂除了製作印有經典Sanrio卡通人物模樣Hello Kitty, My Melody, PC狗等造型乳酪奶黃月餅之外，仲附送限定Sanrio紀念品。
月下相會抹茶、朱古力味塵月餅（Dustykid）
Dustykid推出期間限定的塵月餅今年有創新口味：〈月下相會〉抹茶及朱古力味。
Dustykid出品向來大受歡迎，今次推出期間限定的塵月餅，有新創口味〈月下相會〉抹茶及朱古力味及傳統口味〈花好月圓〉黃蓮蓉及果仁味，朱古力味月餅相信沒有小朋友會抗拒，抹茶、黃蓮蓉及果仁味也不會令人失望，每個塵月餅都會印上「想你」圖樣，讓人可以藉著月餅說想你。
純素奶皇月餅（Green Common）
Green Common－純素奶皇月餅
素月餅可說是對蛋奶敏感人士的中秋恩物，green common推出的純素奶黃月餅
採用美國高級純素牛油Fora Faba Butter，口感不失傳統牛油的香濃，每食用份量含0毫克膽固醇和0克反式脂肪，低肪健康。
友‧歡聚 Line Friends Friendship雪糕月餅（Häagen-Dazs）
Häagen-Dazs LINE FRIENDS雪糕月餅
要數小朋友最喜歡的月餅，一定少不了雪糕月餅，無論造型及味道也非常吸引小朋友大愛，今年還有LINE的主角造型款式可選，由雪櫃拿出來一刻是被兒子虎視眈眈。一盒4件指定口味，包括朱古力雪糕配紅菜頭朱古力、仲夏野莓雪糕配南瓜朱古力、呍呢嗱雪糕配抺茶朱古力及芒果雪糕配紫薯朱古力，附送 Häagen-Dazs LINE FRIENDS保溫袋。
香港營養師學會 (HKNS) 認可營養師李杏榆（Annie）
小朋友食1/4個月餅已足夠
另外，香港營養師學會 (HKNS) 認可營養師李杏榆（Annie）針對市面上流行的新派月餅，提出一些建議讓家長參考。「可以視乎小朋友年齡而定所吃月餅的份量，四分一至半個已經很足夠，建議家長避免選擇朱古力、咖啡味月餅，因為有機會含有咖啡因，影響兒童健康。而在市面上買到的冰皮月餅一般是60克，一個大約13至14克糖分。」
她提醒家長要留意的是總熱量，例如芝麻味、果仁味原是沒甜味的，有機會添加糖分增加口感，同時令總熱量增加。另外，一個普通雪糕月餅會已經等於兩個冰皮月餅的卡路里，所以家長亦要注意。至於奶黃月餅相一般是迷你裝，相對卡路里較低。
而媽媽喜歡的茶味月餅，亦可能因為茶本身沒有味道而添加很多糖分增加口感，選購時可以多加注意。最後，Annie提醒家長，當小朋友吃完月餅之後，最好讓他進行一些活動，例如玩燈籠或跑跑跳跳，有助消化。