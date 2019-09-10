【學童髮型】有女孩家長必學　超實用紮辮仔教學 5個步驟完成

對於有女兒的父母來說，開學除了校服、書包、鞋襪要準備之外，編髮與髮飾也需要兼顧，看到有些女生每天紮著美美的辮子回學校，心裡既羨慕，又痛恨自己沒有一雙巧手與耐性。我們邀請了新娘化妝髮型師Poly設計5款只需5個步驟即可完成的女童編髮，讓家長可以在早上快手完成，出門上學。 攝：龔嘉盛 模特兒：灤灤、桐桐 場地：Polypoly makeup & hair

Fanny是兩個女兒的母親，大女灤灤今年9歲，擁有一把長長的頭髮，而細女桐桐今年4歲，頭髮長度及肩，兩個女兒都喜歡媽媽幫忙編髮，但Fanny說：「因為兩個女兒都在晚上洗頭，每天早上一起床，她們的頭髮就會打結，一幫她們梳頭就會大嗌，看到同學的媽媽都好犀利，可以紮得小朋友個髮型好美，但早上的時間太趕而且小朋友耐性又有限，所以一直只會紮很簡單的辮。」這次Fanny就趁機向Poly學幾招紮辮技巧。

第1款-上下公主編髮（長髮）

+ 5 + 4 + 3

第2款-兩邊髮髻（短髮）

+ 7 + 6 + 5

第3款-絲帶馬尾（長髮）

+ 5 + 4 + 3

第4款-整齊三手辮馬尾(短髮)

+ 7 + 6 + 5

第5款-兩手辮斜編髮（長髮）

+ 9 + 8 + 7