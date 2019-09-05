【測考次數】港島區3間小學減少測考　有學校由每4考減至只有2考

為小朋友挑選一間合適而自己又滿意的小學，相信是不少家長的難題！作為家長一方面想子女保持競爭力，但同時亦不想他們負上太大壓力，於是學校測考次數便成為了一個家長可以參考的指標之一，根據《小學概覽2019》資料顯示，今個學年有不少官立及資助小學，也減少了測考次數。 小一自行分配學位將於9月底選校，家長可以在填表前，查看心儀小學的測考資料，了解該校是否適合子女入讀。

港島區減少測考次數的學校包括：

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保良局金銀業貿易場張凝文學校-由以往的0測4考減少至0測2考。

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愛秩序灣官立小學-由以往的2測2考減少至0測3考。

香港中國婦女會丘佐榮學校-由以往的2測2考減少至1測2考。

*資料來自《小學概覽2019》

數據只供參考 校風最重要

上文提及學校測考次數是一個評估學校會否給予過大壓力學童的數據之一，但同時家長亦要考慮全面，最重要是學校的方針是否希望小朋友掌握知識為本，而非催谷操練，以下測考重點家長務必要留意：

1.測考次數多未必是壞事，可能每次範圍小，相對容易應付

2.測考次數小亦未必是好事，其一是範圍有機會更廣，其次是容錯率低，一失手便無法追上

3.部分學校平日默書亦有機會計入成績，但比重不多，因此家長要了解清楚