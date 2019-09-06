我家的豬隊友　回家啟動飛行模式進入靜止狀態丨德國紅蕃媽媽

三母子在機場排隊過安檢。
爸爸又走丟。回望，那個天然呆爸爸又以樹懶式速度，很慢，很慢的拉開包包，把登機証放進去。然後，徐徐的把拉鍊關上，當他發現我們三母子時，已經殿後了十幾個身位。
再然後，他去排安檢，選擇的不是我們三母子那邊，而是相隔十幾行的另一邊。結果，孩子要檢查護照。然後我跑過去拿，再然後，他又很慢很慢的把拉鍊拉開找護照這個程序樹懶式重覆一次。
最後，不是我沒耐性，而是安檢職員都怕了他的速度，叫我領孩子走人，不查了。
我相信，這個生活小故事，絕對不只我一個人面對過。
在超市購物，碰上大兒子同學的媽媽，寒喧一下。話題總會不覺意的就扯到我們家的「大兒子」身上。這裡說的「大兒子」，其實就是我們家的丈夫。在德國太太圈子裡，一談到丈夫，大家都會笑以「大兒子」稱呼他們的。
在許多香港人眼裡，德國先生耐性沉默，有責任感，冷靜寡言，工作效率很高，實務型。可是回到家中，一起生活又變成另一回事了。而這個大兒子的稱呼，就最貼切不過。婚後的我們，會發現身這位德先生，很快變成兒子2.0。他們一回家，智慧線急速下降，瞬間變成天然呆。假如說馬明是天然呆代表的話，那你應該沒見過世界級冠軍了。
吾家大兒子，曾經站在衣櫃前，沒有打開衣櫃門，然後問我他的牛仔褲在哪。下班回家，即使兒子們幾嘈吵也好，他都可以十問九不應，全程放空，整晚完全進入靜止狀態。而這個飛行模式的啟動，更加會自動延伸到任何一次遠足和旅行。
拍照嗎？三母子從來沒有齊齊整整的出現在一幅合照裡，有幸三個都拍到了，要不張嘴角，眼睛半合等等。這個情況，網絡上有許多媽媽女友們是我的同行者，揮手區如沙數，就不敍了。哪你可曾了解過原因嗎？我已經不准他碰單反機了。以為手機大屏容易嗎？他不停說你們的臉好暗喔，拍不到。
其實，那是因為他戴上太陽眼鏡。
所以，我非常害怕每次去旅行，因為每次，都是我一個帶著三個兒子去的。而孩子或多或少遺傳了香港人的特質，我們三母子就這樣快狠準。然後，類似的機場安撿事件就這樣無限輪迴。
最令人有違和感的是，這位天然呆老爸，把書房門關上，自己在裡面開大大聲的聽….heavy metal的。
簡介：
紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。
【編按：文章題目為編輯所擬。】
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