我家的豬隊友　回家啟動飛行模式進入靜止狀態丨德國紅蕃媽媽

三母子在機場排隊過安檢。 爸爸又走丟。回望，那個天然呆爸爸又以樹懶式速度，很慢，很慢的拉開包包，把登機証放進去。然後，徐徐的把拉鍊關上，當他發現我們三母子時，已經殿後了十幾個身位。

再然後，他去排安檢，選擇的不是我們三母子那邊，而是相隔十幾行的另一邊。結果，孩子要檢查護照。然後我跑過去拿，再然後，他又很慢很慢的把拉鍊拉開找護照這個程序樹懶式重覆一次。

最後，不是我沒耐性，而是安檢職員都怕了他的速度，叫我領孩子走人，不查了。

我相信，這個生活小故事，絕對不只我一個人面對過。