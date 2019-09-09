【小一自行派位】自行分配學位填表策略　升學專家：20分可更進取

隨著小一入學申請表格在上星期三派發，最新一年升小之路開始，教育局剛在上星期上公布的最新「2020年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」，資料顯示2020年升小人數將下跌1,600 人至5.57萬人，適齡兒學童數字持續下跌，2020/21 學年全港官津小學共提供47,075 個小一學額。兒童發展及升學專家Ken Sir認為手持20分的家長，可考慮選擇當區名校，相信入學機率會比往年高。

圖片由教育局 所有在2014年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2020年9月入學的小一入學統籌辦法。教育局發佈「2020年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」中詳細列出全港各區小學自行分配學額，而有關申請表亦由9月23日至27日期間，向任何一所心儀的官立或資助小學遞交申請表格，有關結果將於學校2019年11月18日由校方在學校或網上公布「自行分配學位 」的取錄名單。

教育局預計20/21學年適齡小一生將減至55700人，較今學年少1600人，但當中數字未反映出跨境學童情況，但預計「截龍」後收生人數相對會下降。「自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」中顯示黃大仙、觀塘、荃灣及大埔均有減學位，當中位於九龍灣46校網學額由975個減至900 個，但屯門70 校網則增加50個至2,220個學額。

而深受家長歡迎的41九龍城校網「喇沙小學」及「瑪利諾修院學校（小學部）」自行分配學位學額分別是90及75個，跟往年一樣。若計算私立、直資及國際學校每年可提供約萬多個小一名額，預計適齡學童升讀心儀學校的競爭情況會與今年相若。預計為了應付前兩年人數上升而增加學位的大班有望改為小班教學。而隨著今年有不少新屋苑落成，可補充部分學生來源，故全港各區開班數目未出現大幅下降。

視乎情況每班或下調人數 教育局指因應未來數年小一學齡人口轉變而實施的針對性紓緩措施，藉以促進資助小學的穩定發展。按照現時小一學齡人口推算，整體小一學位需求顯著下降，然後逐漸達至穩定水平。由於小一學生人數在過去數年持續上升，故預計未來數年整體小學學生人數將維持穩定，公營小學整體開辦的班級及常額教席數目亦會保持大致平穩。為穩定整體小學，由2019/20學年的小一年級開始，如資助及官立小學根據9月點算學生人數的結果，需要減班而出現超額教師，相關的批班準則將由現時25人一班下調至23人一班，並會隨該屆別學生逐年推展至小六 。

手持20分可搏地區名校 Ken Sir認為自從「雙非」截龍及出生率下降，已經預視到小一會再出現縮班，但建議家長也不要太過樂觀。他說：「因為每區的名校入學額始終有限，在計劃策略前要多加留意同區家長意願，避免錯誤判斷。在人數及學額同時下跌的情況下，預計入讀競爭比率與去年相若。此至於手持20分的家長，可考慮選擇一些當區名校，相信入學機率會比往年高，但要特別提醒，有部分校網由於近年多了很多都居民，相對可能會有更多適齡兒童，相對競爭依然激烈。」

點擊下圖了解各校網2019年自行分配學位學額：

+ 37 + 36 + 35

自行分配學位「必收」與「計分」

教育局表示，家長如欲按「小一入學統籌辦法」，為子女申請明年9月入讀官立或資助小學一年級，可向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心索取『小一入學申請表』、『填表須知』及『小一入學資料單張』。至於未有就讀幼稚園或幼稚園暨幼兒中心的兒童，其家長可前往各區民政事務處（民政諮詢中心）或教育局各區域教育服務處及學位分配組，索取有關文件。

在交表前，家長首先要了解「自行分配學位」的機制，也要細閱每間學校提供的學額，以計算取錄的機會。每個申請人需要在 450多間官立及津貼小學中選擇一間心儀的學校，並在指定日期內親身到該校交表。每間學校的「自行分配學位」與在翌年1-2月的「統一派位」各佔一半學額，即是說，假如你申請那間小學有100個學位，「自行分配」與「統一派位」便各佔50個。

而這50個自行分配的學位，又會再根據「世襲」（即「有兄/姊在該小學就讀」或「父/母在該小學就職」的必收生）及「計分」制而分派學位，在教育局的指引中，規定「世襲」佔全部小一學位的30%，而「計分」則佔20%。「計分」是根據教育局「計分辦法準則」去決定派位的優先次序，簡單來說，分數愈高，被取錄的機會愈大（詳情計分方法可以看下表），由於大部分申請人都是適齡入學以及是家庭中首名出生的子女，所以只有15分亦無太大優勢。