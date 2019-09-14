【在職媽媽心底話】產後復工即「被辭職」　僱主走法律漏洞無路訴

最近突然有感，憶起了一段有關工作往事：還記得當時早在懷孕初期，身體已出現各種不適。因為我的工作需要外出公幹，比較頻撲，所以我在未夠三個月孕期時，已通知管理層，目的是希望能夠有點調動，以防萬一。

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當然回覆是很美好，對我說：「放心，無問題！」仍叫我繼續努力。當時聽到當然感到安慰，亦打算好好努力。如事者，又過了三個月，每次我身體有什麼狀況，我都會即時向公司報告。

在懷孕中期，突然發現公司出了招聘廣告。明顯是接替我的崗位，而且是一個恆常及長期的職位！當下我知道我被放棄，公司正準備找人取代我了。在懷孕期的情緒不穩影響下，我開始會不自覺地哭起來，當時我最大感受就是我一直以來所有努力都白費了，我很傷心。但其實我的確明白，公司也要有兩手準備作打算，萬一我身體真的受不住真的辭職或長期請病假，工作始終需要人處理。而且最重要的是，難道公司請人要問過我嗎？在任何一家公司裏，沒有了誰都可以。相信有工作經驗的媽媽都認同這個說法。

當下我知道我被放棄，公司正準備找人取代我了。在懷孕期的情緒不穩影響下，我開始會不自覺地哭起來。（Gettyimage／視覺中國）

不久，我亦收到人事部通知我不用回公司上班，因為公司決定安排我以Home Office形式做文件處理。同時間，新同事亦立即上班，接替我原本的工作，而且我還成為了她的下屬。不過可以留在家中待產也是最好不過的事，當然天下間也沒有免費午餐，每一天Home Office也需要有醫生紙去證明，而幸好我有，否則分分鐘當我曠工。還有更可笑的事繼續發生，就是到我差不多生產時，公司突然通知我的大假沒有成功批核，說當天負責的人事部經理已離職，沒有任何證明。總之相比起當時申請少了約一星期，但我又能怎麼樣呢！

千辛萬苦，完成生B坐月，當我第一天正式復工，人事部經理叫我入房，對我說公司不再需要我這個部門，要解僱我！叫我選擇自己寫辭職信或他們給我一個月通知，炒我！作為一個母親，我辛苦懷胎十月，剛剛面對完產後情緒的困擾，正打算努力重新投入工作。產後第一天我竟然「被辭職」了！我的產後情緒再次爆發。我完全想像不到，現今社會，竟然存在着這樣嚴重的歧視！真心覺得非常失望，最重要的是，我向勞工處查詢，原來產後第一天解僱我是沒有牴觸勞工法例，因為我已經生產了。不過我仍然可以到平機會投訴。

不過可以留在家中待產也是最好不過的事，當然天下間也沒有免費午餐，每一天HOME OFFICE也需要有醫生紙去證明。（Gettyimage／視覺中國）

當時平機會是接納我的申請，也認為我有機會會勝訴，因為所謂不再需要我這個部門，其實是將我的職務分拆，再用另一個職銜去聘請新員工，原因只是他們不想用我，而不是不需要人手。不過最後我亦沒有提交申請，因為突然失業，其實當時要處理的事真的很多，我已沒有心力去追求什麼公道。自問一直以來我盡心盡力地做，就因為我懷孕了才受到不平等對待，太誇張了吧。

時至今天，每當我回想起這段往事仍然很生氣，但是我也要感謝這件事令我變得更加堅強。畢竟當時突然失業真的令我們一家有點失去預算，但再難過再失望的日子都總會過去的。今天的我，無論在各方面比從前的更好，而我亦相信會一直愈來愈好的。所以各位在職場被欺壓的媽媽或準媽媽，千萬別低估自己的能力，共勉之！

內容提供：Alvin媽媽

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「產後第一天我竟然「被辭職」了！」​】

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