【小一入學】7間私小獲取錄後要放棄大抽獎　升學專家：做法公平

直資、私立小一報名及面試陸續開始，加上9月尾需遞交自行分配學位表格，家長們難免開始緊張。而近日在不同的家長群組也有新手家長查詢直私小學取錄後，是否要放棄教育局的統一派位（統稱大抽獎）呢？ 記者逐一向全港熱門的私立小學致電查詢，發現有7間私立小學，的確要求學生在接受取錄學額後放棄大抽獎。兒童發展及升學專家Ken Sir認為這個做法公平，「每間學校都只有百多個學位，如果你已確定接受學額，是沒理由再參加大抽獎。」

9月23日至27日就是遞交自行分配學位選校表格的日子，可以一邊申請自行分配學位，另一邊又去考直資、私立學校嗎？

Ken Sir說：「直資與私立學校面試時間根本與自行分配學位的時間不同 ，家長可以自由報名及參加面試，但一般直資與私立學校取錄名單公佈的日子也安排在自行分配學位公佈結果之後， 因為自行分配學位是九月尾入表、11月尾出結果，日子上沒有抵觸，所以大部分直私學校除非公佈取錄時間早過自行分配學位，否則不影響參加自行分配學。」

攝影：張浩維 已接受直資小學小一學位的兒童，是否仍可以透過大抽獎獲派學位？ 根據教育局小一入學統籌辦法資料顯示：「所有接受直資小學小一學位的兒童，將不能透過小一入學統籌辦法獲派小一學位。如他們已透過小一入學統籌辦法獲派學位，該學位亦會被取消。」由此可見直資小學跟私立小學其中最大分別，所有接受直資小學學位的學生必須放棄大抽獎。Ken Sir打個比喻讓大家更易明白：「就好像一個人不可能既申請公屋、又申請居屋，因為直資學校與官立及資助學校一樣，已受政府的學費資助，所以家長不要當直資Offer做後備學位。」

可以手持幾間直資小學的學位嗎？

Ken Sir:「不能，由於每一間直資學校取錄結果的公佈日子也有不同，當你註冊一間後，又收到另一間取錄，而你又決定接受新一間學位時，你就要去原先已辦理入學手續那間學校取消學位，才可到新的一間再做登記，記得向學校查詢清楚有關取消手續的辦理細節。」

要放棄大抽獎的私立小學

可以參加大抽奬的私立小學