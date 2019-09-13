德國孩子的小一開學日　捧着的禮物筒究竟有啲乜？丨德國紅蕃媽媽

陽光燦爛的渡過一個夏天，孩子長高了，從希臘回來，兩兄弟變成兩塊胖胖的黑炭似的回到學校去。 南德在九月第二個星期二開學。今年有點不同的是，弟弟都做小學雞了。 熟悉德國文化的朋友應該知道，德國傳統習俗，孩子上小學，是視為人生大事之一。九月開學這一天，一幫小學雞都會拿著大大一個像雪糕筒的禮物筒步入小學。

這個「雪糕筒」，德文叫做Schultüte 。裡面裝有小小玩具，糖果，水果小圖書小文具等等。簡單說，就是裝著父母們滿滿的祝福，願孩子享受學習過程。

製造這個禮筒其實不難，坊間都有剪栽好的手工紙和禮筒，買回家按著孩子心願的主題剪剪貼貼就好了。弟弟選的是警察，他好喜歡警察，警察又好喜歡孩子。在德國，當巡邏車停泊時，警察只要有時間，路過小朋友喜歡，他們都會邀請孩子上車參觀，按燈號，selfie。所以，警察深得德國小男生歡心，不像老家香港的警察。