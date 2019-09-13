德國孩子的小一開學日　捧着的禮物筒究竟有啲乜？丨德國紅蕃媽媽

陽光燦爛的渡過一個夏天，孩子長高了，從希臘回來，兩兄弟變成兩塊胖胖的黑炭似的回到學校去。
南德在九月第二個星期二開學。今年有點不同的是，弟弟都做小學雞了。
熟悉德國文化的朋友應該知道，德國傳統習俗，孩子上小學，是視為人生大事之一。九月開學這一天，一幫小學雞都會拿著大大一個像雪糕筒的禮物筒步入小學。
這個「雪糕筒」，德文叫做Schultüte 。裡面裝有小小玩具，糖果，水果小圖書小文具等等。簡單說，就是裝著父母們滿滿的祝福，願孩子享受學習過程。
製造這個禮筒其實不難，坊間都有剪栽好的手工紙和禮筒，買回家按著孩子心願的主題剪剪貼貼就好了。弟弟選的是警察，他好喜歡警察，警察又好喜歡孩子。在德國，當巡邏車停泊時，警察只要有時間，路過小朋友喜歡，他們都會邀請孩子上車參觀，按燈號，selfie。所以，警察深得德國小男生歡心，不像老家香港的警察。
說回這個Schultüte ，主題套裝價錢大約十至二十歐元不等。我覺得不便宜，所以只花了三歐元買基本咭紙，然後在家找些紙作，自由發揮，為弟弟度身打造個人化警察Schultüte 。
德國的警察奉公守法，執勤佩帶委任証是常識。所以蕃爸又給弟弟做了個「委任証」，以茲證明弟弟是真警察。
就這樣，吾家弟弟的Schultüte就完成了。在開學天，捧著這個大大的東西上學去。
家長和許多祖父母都會出席這個小一入學天。孩子們在九時許由家長送去學校，經過簡單開學禮後，在課室待一個多小時由家長接回家。說是人生大事，所以父母都會在這天陪足全程。孩子在課室，父母就在禮堂享用家長會提供的茶點等放學。
小一入學，人生大事，放學後我們都上餐館吃午飯慶祝。許多餐館在這開學天，又會特別給小一生送上小小禮物鼓勵和祝賀。所以說，德國孩子，學業可能沒有亞洲兒童般強，但他們都在關注下，領著滿滿的愛去展開人生第一頁。
簡介：
紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。
【編按：文章題目為編輯所擬。】
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