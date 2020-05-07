研究證有機蘋果較健康　連核食最有益　有助抑制人體壞菌生長

「每日一蘋果，醫生遠離我」這句有名的俗語，其功效有部分可能來自蘋果上的細菌！奧地利格拉茨科技大學（Graz University of Technology）研究發現，蘋果上有多達9千多萬個細菌，而有機蘋果的菌群更均衡也更多樣化，可能增添水果風味，也對人體腸胃道菌群有益。格拉茨科技大學教授Gabriele Berg表示，蔬果是腸道菌群的重要來源，其中某些細菌對於維持腸道環境和菌相非常重要。

蘋果上頭細菌也很重要 研究鼓勵吃核

根據《現場科學》報道，研究團隊比較了商店中購買的奧地利傳統蘋果和有機蘋果（Ｇolden Delicious-type），分別針對蘋果的梗、果皮、果肉、種子和花萼（蘋果底部的構造）進行菌相分析。基因檢測結果顯示，大多數細菌棲息在蘋果核，包含種子（約3800萬）、花萼末端（2200萬），而梗（1000萬）、果肉（2000萬），果皮則僅有160萬個細菌。

格拉茨科技大學博士生Birgit Wassermann根據結果指出，這是團隊建議可以吃掉整顆蘋果的原因，包括蘋果核。

有機蘋果菌群豐富 有助抑制人體壞菌生長

研究更發現，雖然奧地利產的傳統蘋果和有機蘋果細菌數相似，但有機蘋果含的菌群更均衡也更多樣化。許多有機蘋果含有乳酸桿菌，這是一種傳統蘋果完全沒有的益生菌。

Gabriele Berg向《衛報》解釋，較多樣化且平衡的菌相，可以防止任何一種菌群生長過度，過去研究顯示，新鮮農產品的微生物多樣性與人體病原體豐富度呈負相關，「你的飲食越多樣化，腸道有害細菌越少」。

此外，有機蘋果還富含一種甲基桿菌。Gabriele Berg說，此菌已知會增加帶有草莓風味的化合物，可能也解釋為何有人能吃出有機蘋果和傳統蘋果的差別。

專家籲微生物菌相 成營養標示一部分

Birgit Wassermann提到，未來將探究食品微生物多樣性，促進人體健康的程度。她更預測，微生物菌群和抗氧化劑未來可能成為營養標示的一部分，和維生素和礦物質等營養素共同來引導消費者。

研究團隊強調，這份研究並非有機蘋果相關機構贊助，資金源自奧地利聯邦教育科學研究部。且此研究只侷限奧地利的蘋果，其他產區不適用。

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