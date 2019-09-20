德國初小只上半天課　小一學寫數字英文字母丨德國紅蕃媽媽

上星期開學週，孩子們大約十一點左右就乘巴士回家了。這個星期正式跟時間表上課。大家可能不知道，德國小學的放學時間不同吧！ 南德小學只上六節課，每節四十五分鐘。上課時間由早上八時開始，最遲放學時間為第六節課下午一點。高年級學生因為要學習的課程較多，像吾家大兒子，今年就有四天要上六節課。至於小一學生，考慮到孩子適應情況，上學時間較少。弟弟的時間表裡，有三天只上四節課，大約十一點左右就放學了。

從大兒子升小一的經驗讓我明白，德國人很重視護佑孩子。所以小一的課程都好簡單，學習進程也很慢，記得大兒子那時候是一個星期去學一個字母。上星期只學習正確握筆手勢，數學功課只學習寫數目字1，德語功課更加沒有任何抄寫，只派了一張看圖拼音，讓孩子用發音去學習語文，回家跟父母看圖說說詞語而已。一年級課程訂的這麼簡單，就是因為升讀小一，德國會重視讓孩子適應和融入學校生活，多於學習任何科目。我十分認同這個理念，孩子才剛進入學習階段，留校學習至少還有十多年，哪為什麼就不讓他們在上學第一年輕輕鬆鬆的渡過呢？

今天是弟弟上學第八天，終於有語文功課了。雖然兄弟倆相差三歲，不過弟弟的教材有些少改變。記得哥哥那年第一個學習的字母是A，弟弟第一個字母就學寫O字。這個安排其實對剛剛學會握筆的學童也很好，寫O字不也就是練習畫圓圈嗎?

之前也說過，因為顧及孩子適應程度，小一和小二的班主任是同一位老師。而小一課程更是除了宗教科外，所有課程只由班主任任教。為的是怕孩子面對不同老師無所適從。弟弟的班主任跟哥哥的不同，但無論誰也好，老師都是滿滿的愛。弟弟那份寫１字的數學功課，我看見他在應該畫上一只蘋果一輛車的方格裡，寫上自己名字。

這個我理解，因為幼稚園有三個跟他同名字的孩子，小學一年級他就沒有遇上同名字的孩子，於是他就在方格裡寫上自己名字，因為只有一個喔！老師看了，沒有打上交叉，只是細心問他為什麼寫這個，問明原委就讓他再畫就好了。此外，老師也貼心給家長們準備小筆記，若家有什麼事或學校有什麼事都會寫在裡面通訊。老師可以如此關顧孩子，因為一個班裡只有十八名學生。