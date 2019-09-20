【周未好去處】 帶小朋友輕鬆吓　5個本地親子吃喝玩樂推介

不知不覺開學已經半個月了，趁星期六、日，不如帶小朋友出外走走，舒緩一下上課緊張的心情。以下推介五個吃喝玩樂動靜皆宜的親子活動給大家。
(圖片由機構提供)
全港獨家 15呎高巨型布甸狗＋主題美食市集
全港首個「POMPOMPURIN．青衣城秋季美食市集」登陸青衣城，必看全港獨家布甸狗主題美食 15呎高巨型充氣布甸狗，絕對是粉絲打卡熱點場。內滙聚了近20款必食布甸狗主題美食，當中14款更是全港獨家兼青衣城限定，美食市集搜羅了超過30款必買「日、韓、台人氣手信」，務必令大家於今個秋天像愛吃的布甸狗一樣幸福滿腹。
日期：即日起至 10月2日（星期三）
時間：中午12時 - 晚上10時
地點：青衣城1期1樓大堂
誠品兒童館主題活動
首間「誠品兒童館‧期間限定店」早在九月初時正式登陸D．PARK愉景新城，聯乘本地設計單位以「想像．童話」為概念創造童話森林王國，每月獨家主題推介丶限定市集、周末活動、工作坊體驗和期間禮遇。十月分舉行連場主題活動，部分更是免費參與。
色彩繽紛的糖果屋故事
通過《糖果屋》的故事，兄妹倆人相依為命，互助合作逃脫巫婆的故事，讓小朋友知道當遇到陌生人應如何處理。同時，小朋友可以欣賞到繪本中豐富的顏色構圖，製作出屬於自己的《糖果屋》相架。
故事老師：H.Y 老師
日期：5/10（六）15:30-16:30
地址：L1 Activity Zone（近美環街出入口）
語言：粵語
互動劇場—自私的巨人
一個關於巨人、果樹、花兒和小朋友的故事。巨人有一個好大、好靚、好美好嘅花園！因為巨人的自私不願讓小朋友進入他美麗的花園中玩樂，從此，花園都不能再盛放燦爛的花朵了。小朋友用盡不同的方法去溶解巨人的自私行為。結果，花兒、果樹、北風、霜、雪都不一樣了。
日期：19/10（六）14:00-15:00
地址：L1 Activity Zone（近美環街出入口）
語言：粵語
互動劇場—快樂王子
《快樂王子》為英國作家王爾德的著名作品，相信大家一點也不會陌生。我們會透過戲劇、遊戲、互動、形體、聲音將故事生動有趣地說出來，讓大家一同投入在故事當中。
日期：5/10（六）14:00-15:00
地址：L1 Activity Zone（近美環街出入口）
語言：粵語
Faber Castell 萬聖節繪畫工作坊
Faber-Castell現聯乘誠品書店，於荃灣D．Park 愉景新城舉辦一個以萬聖節為主題, 適合一家大細參加的繪畫工作坊! 由經驗豐富的本地導師進行即席示範，讓大家過一個開心又愉快的萬聖節!! 參加者更有機會得到豐富紀念品添!
日期：26/10（六）14:00-15:30
地址：Donut Farm（L1 Donut Village）
對象 ：適合3-12歲小朋友
名額 ：12組親子（一位家長及一位小朋友）（名額有限，先報先得）
報名方法 | 請於20/10前於此網頁 https://bit.ly/2m0K8lx 右下方按"報名參加"，成功報名讀者會獲電郵通知
語言：粵語
小樹苗夢幻玻璃畫創作 x DIY皮革書籤
evamoworkshop創辦人Eva Wong擔任活動導師，夢幻玻璃畫匙扣，小朋友可於玻璃畫上自由創作得意畫作，一邊填顏色一邊拼砌出七彩繽紛的半透明玻璃效果，提升孩子對顏色的敏銳觸覺。 個人化DIY皮革書籤—小朋友動動手，一起體驗初階皮革手藝的樂趣！透過敲敲揼揼的造字過程，自家製的皮革書籤更具個人特色。
舉行日期：26/10（六）16:30-18:00 | Donut Farm（L1 Donut Village）
對象： 3歲或以上小朋友
名額 ：每節20組親子（一位家長及一位小朋友）（名額有限，先報先得）
費用 ：每組$160（已包括所有材料）
報名方法： 小樹苗
語言：粵語
「我們的荔園」展覽及室內嘉年華
荔園為慶祝成立70週年，特意於即日起至10月13日D2 Place舉辦 「我們的荔園」展覽及嘉年華。場內設有多個充滿荔園特色的遊戲攤位和AR互動區，更首次展出由本地著名微型藝術單位TOMA Miniatures製作的荔園遊樂場1:64微縮模型，適合一家大小重溫於荔園的歡樂時光！
日期：2019年9月12日至10月13日
時間：3PM – 9PM（星期一至五）； 12NN – 9PM（星期六、日及公眾假期）
地點：D2 Place二期地下The Garage
收費：普通門票 HK$80／1張門票（６個遊戲代幣＋免費贈飲1杯）
華德福百周年教育展－香港
由華德福教育培訓中心主辦，本地一眾華德福教育團體全力支持。將於今年9月29日(星期日)於深水埗美荷樓舉行華德福百周年教育展。全日活動由早上直到黃昏，當中3場主題教育講座，內容包括幼兒教育，小學教育，家長分享。由本地華德福創校人、教師、家長為你講解教學理念、示範教學方式、分享辦學經驗，以及升學資訊。
同場更有一系列適合孩子參與的親子活動，由一眾本地華德福老師給你講故事，表演布偶劇，一起藝術創作及做手工。
展覽活動詳情:
日期：2019.9.29
時間：1000 - 1700
地址：美荷樓
親子活動：11:00-17:00 | 免費活動
每節30分鐘，名額有限，需即場登記
講座1: 教出健康孩子
11:00-12:00 | 廣東話 | $60 只限成人
講座2: 啟發生命的小學生活
Inspiration to Life in Waldorf Grade School
15:00-16:00 | English | $60 Adult only
講座3: 家校相承共育孩子
16:00-17:00 | 廣東話 | $60 只限成人
華德福資訊
12:00–15:00 | 免費入場
集合本地各華德福團體，由幼兒教育、幼稚園、小學到教師培訓
講座需預先購票，網上購票
life@KCC「尋夢作樂園」
星球波波池
由本地藝術漫畫家Jane Lee (Messy Desk) 一手設計的「趣怪飛機雀」及「星球雲家族」，於工廈活化而成的葵興life@KCC商場打造近5千呎的「尋夢作樂園」，當中包括四大玩樂場景，10大不可錯過的特色景點及多個期間限定的工作坊及精彩活動。
活動日期：即日至10月31日
時間：上午11:00至4:20
（個別活動完結時間為3:20，部份項目需消費指定金額方可參加，以舉辦單位公布為準）
地址：葵涌葵昌路51號