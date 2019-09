【周未好去處】 帶小朋友輕鬆吓　5個本地親子吃喝玩樂推介

由華德福教育培訓中心主辦,本地一眾華德福教育團體全力支持。將於今年9月29日(星期日)於深水埗美荷樓舉行華德福百周年教育展。全日活動由早上直到黃昏,當中3場主題教育講座,內容包括幼兒教育,小學教育,家長分享。由本地華德福創校人、教師、家長為你講解教學理念、示範教學方式、分享辦學經驗,以及升學資訊。

同場更有一系列適合孩子參與的親子活動,由一眾本地華德福老師給你講故事,表演布偶劇,一起藝術創作及做手工。

展覽活動詳情:

日期:2019.9.29

時間:1000 - 1700

地址:美荷樓

親子活動:11:00-17:00 | 免費活動

每節30分鐘,名額有限,需即場登記

講座1: 教出健康孩子

11:00-12:00 | 廣東話 | $60 只限成人

講座2: 啟發生命的小學生活

Inspiration to Life in Waldorf Grade School

15:00-16:00 | English | $60 Adult only

講座3: 家校相承共育孩子

16:00-17:00 | 廣東話 | $60 只限成人

華德福資訊

12:00–15:00 | 免費入場

集合本地各華德福團體,由幼兒教育、幼稚園、小學到教師培訓

講座需預先購票,網上購票