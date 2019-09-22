引導孩子自選學習速度　學會時間管理訂時間表│四個女兒的校監

孩子喜歡吃無定時？學無定時嗎？一點也不！孩子其實也喜歡規律的生活！新學年已開學了大半個月，是時候幫助孩子自訂時間表，讓孩子根據自己的速度去學習。家長的角色十分重要，擔任領導的角色，從旁帶領孩子自選學習速度及分配時間。

自選活動

每天除了學校指定需要做的家課外，有一小時讓孩子們自選活動也是一個不錯的選擇。我們家選擇了晚飯後的一小時，我認為這個時間也不錯，因為吃飯後最好不要立即睡覺，這個時間剛好可以讓她們動動腦筋，享受一下自己想做的事情，讓腸胃有足夠的時間消化食物。我會和我家的孩子們一起享受這寶貴的優質親子時間。

在這自選活動的時間內，父母可以在她們旁邊鼓勵她們，讓她們不要放棄，繼續堅持自己選擇的項目，「Allow time」讓她們去嘗試是關鍵。例如今天阿大依然是選擇看書，自己活在書中的世界。阿二選擇了MasterMind，絞盡腦汁要在最短時間內洞悉對方的顏色排列。阿三選擇了Katamino，要在最短時間內完成任務。

阿四則選擇了Little Red Riding Hood，在最短時間內建立道路幫助小紅帽回家。在過程中，這些全部都是訓練思考的工具，讓她們閑時運用腦袋。孩子亦可享受思考的時間，享受透過遊戲動腦筋的過程，最後建立滿足感和自信心。當她們遇到困難不放棄、堅持完成，就算最後失敗了或遇到挫折也不打緊，再來一次便可以了。

千萬別忍不住手幫助解難

父母此時的角色應該是：適當時候提供少許幫助及大量鼓勵，而不是幫孩子們完成任務。不過，通常是孩子未放棄但大人先放棄，成年人常常認為孩子久久也未完成而忍不住去幫他們。如果每次都是這樣，孩子們便失去學習的機會，學不到東西了，亦會缺乏解難能力。所以家長們記住要堅持到底，切勿插手幫助，好好放手讓孩子自己嘗試。

有限選擇中給予自由選擇

除此，許多父母均希望孩子學懂編排時間表，父母的確可以讓孩子自行決定活動，而且可以買一本精美的記事簿以作鼓勵。在小朋友編排時間上，我們可以給予一定的自由度，我們可以帶領他們自行安排每天的活動，如孩子可能編排半小時看書、回家吃小食等，讓他們憑著個人想法去編排。而且，編時間最好由小開始學習，讓他們從小建立良好習慣。