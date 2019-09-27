面對高能低分的資優兒　可以做的就是不變應萬變丨德國紅蕃媽媽

當大家以為吾家兄弟放完暑假，我可以鬆一口氣，那大家未免太理想了。 因為吾家那位所謂的SEN資優兒童，人在德國小學，但靈魂還在希臘遊走。 我相信不單是這類需要特別關注的小朋友，應該有許多其他媽媽也跟我一樣，放完暑假後，就要協助孩子重新適應，讓他們慢慢收拾心情，重新回到學習的軌道上。

有了頭三年經驗，我也預算到大兒子比其他小朋友更需要花時間讓靈魂跟校園接軌。不過即使有心理準備也好，遇上實際狀況，容忍力有限，十分嘔血。

猶記得去年升上三年級，小學是每兩年換一次班主任。就是說，升上三年級的大兒子，換上新老師，新老師再加上放完暑假，孩子重新適應肯定有困難。所以開學初家長會，我已跟老師暗示吾家孩子專注力有些問題，請她注意一下。我知道這樣首先把孩子標籤，給老師先下主觀感覺是不太好。然而，只要你家有這類「高能低分」孩子，就明白，許多時候我們當媽媽真得逼不得已。

起初，老師偶爾見面說噢孩子好乖沒有問題喔，在課堂十分安靜。然後個多月後，大兒子的喬裝終被老師識破。見家長日，她就開始跟我碎唸，發現吾家大兒子長期夢遊，根本就沒有聆聽她任何一句說話。 我相信，擁有這類一進課室就自動啟動飛行模式的孩子不只我一人。要讓他們重新開機，就是最最最頭痛的事。 以上這些，只是在學校的種種。在家裡沒有時間限定，情況十分糟糕，上星期更發現他甚至二年級學完的九因歌都忘記了一大半。以前都說過，德國小學的功課，建議一小時內完成，功課數量亦如是。吾家大兒子前幾天卻用上接近兩小時去完成四條簡單數學題，然後當他完成功課想約朋友去玩，其他孩子早就做完功課，已出去玩找不到了。結果他又好傷心，媽媽看到超崩潰，愛莫能助。

大家讀到這裡，或許會問，為什麼不找專家幫忙？事實上，這些年來，學校老師一直特別為他輔導，也教了不少方法讓他集中精神。我們去年跟資優心理學家諮詢，也得到不少寶貴意見。我會制定作息時間表，會給奬勵，甚至光坐在他旁讓他專心。這些方法，有時適用，但他習慣後，又故態復萌。這些心情，相信只有同路人媽媽，才會領受得到有多崩潰。

孩子是自己肚子出來的，媽媽有多傷心，即使不說，孩子也會感受到這份壓力。最後我決定以不變應萬變，完全放任不管。老師也如是，大家都按兵不動，讓他自己掌管自己，慢慢去適應。最重要的是，讓他有一定時間去做自己喜歡的事。反而這樣，他慢慢抓到學校的尾巴了。

好多人，都把資優孩子冠上光環，覺得他們全部超勁，好羡慕人家家裡有這樣出色的孩子。事實上，這類孩子往往需要接受特殊輔導，作為父母，花的精神精力，好多。而且，更加要比其他人加倍細心，孩子做任何事，都要清楚了解他們的動機，因為他們給的答案，做的一切，往往出人意表，估你唔到。可是認清他們的優勢後，要用平常心去教導，才能讓他們「天生我才必有用」。