【親子好去處】必玩3大活動　報名親子跑玩轉社區公園

即將踏入10月，雖然孩子們都紛紛開始上學，但假日依然要上活動讓孩子「放電」！今次為大家推介4個活動，讓爸爸媽媽和孩子都可以享受假日。

開始接受報名：Hello Kitty首次大型戶外生日會

11月1日是Hello Kitty生日！一連兩日的「Hello Kitty Run-derful Party」 將於2019年11月1日及11月2日假西九文化區舉行，當中親子活動包括「Run-derful Run」2 Ribbons 2公里親子組給大人小朋友一起做運動集中在11月2日(星期六)，各位小粉絲想參加就不要錯過啦！

今次活動特設「早鳥優惠」，凡於早鳥優惠期間報名均可享早鳥價參加上述各項活動，而大新Sanrio信用卡更額外可享有8折優惠，而其他大新信用卡亦可享85折優惠。參加者同時亦可加購「Hello Kitty Run-derful Party」特別造型Hello Kitty公仔乙隻， 數量有限，先到先得！

優先預訂：

大新Sanrio信用卡可享8折優惠/其他大新銀行信用卡可享85折優惠

2019年9月24日，上午10時正式接受網上報名

公開發售：

2019年9月27日，上午10時正式接受網上報名

早鳥優惠：

由2019年9月24日上午10時至10月7日 晚上11:59

Facebook專頁：「Hello Kitty Run-derful Party」

https://bit.ly/2mokw2f

活動網頁：

hellokittyrun-derfulparty.com.hk



「Hello Kitty Run-derful Party」門票及活動詳情

日期 : 2019年11月1 - 2日

地點 : 西九文化區

門票分類 :

「Run-derful Run」2 Ribbons 2公里親子組

2 Ribbons: 2公里跑

年齡限制: 一位成年人陪同一位3-12歲人仕報名

早鳥優惠: 每組HK$760正價: 每組HK$820

包含活動T恤2件、毛巾2條、斜背袋2個、號碼布2塊、「Run-derful Day」入場手帶2條及場內活動優惠券(雙份)

所有完成賽事的組別均可獲得完成賽事獎牌2個 (活動當日領取)

早鳥優惠期間，每人均可以優惠價HK$45 (正價HK$80) 加購「Hello Kitty Run-derful Party」特別造型Hello Kitty公仔乙隻，數量有限，先到先得。

「Run-derful Picnic」

日期: 2019年11月2日

時間: 上午9時至下午5時

門票:

「Run-derful Picnic」Kitty Set

早鳥優惠: 每人HK$380正價: 每人HK$420

包含野餐籃連野餐垫1套、單人裝野餐用具1套、「Run-derful Day」入場手帶1條、紋身貼紙1張、活動限定派對套裝1套及場內活動優惠券

「Run-derful Picnic」Kitty & Mimmy Set

早鳥優惠: 每組HK$580

正價: 每組HK$620

包含包含野餐籃連野餐垫1套、雙人裝野餐用具1套、「Run-derful Day」入場手帶2條、紋身貼紙2張活動限定派對套裝2套及場內活動優惠券(雙份)



先施優質家居生活展

DPARK於9月27日至10月13日期間舉行「先施優質家居生活展」，佔地逾8,000呎的場地中將有過百款歐美日韓等既廚具家品名牌， 如 瑞士廚具名牌Moose、德國卡爾牌、意大利著名家電品牌Turbo Italy、德國家品Leifheit、意美廚、THERMOS 膳魔師 等等 ，包羅廚具、家居電器及旅行用品等。

場內部分貨品以震撼至抵價$1限量發售，同場更有其他$10、$99、$100筍貨，媽媽們必定能夠買到心頭好！

$1、 $10 限時搶購筍貨

$99、 $100 限時搶購筍貨

$99、 $100 限時搶購筍貨

其他場內抵買筍貨

+ 2

+ 7 + 6 + 5

《先施優質家居生活展》

日期：9月27日至 10月13日

地點：D・PARK愉景新城L1

賽馬會智樂好玩社區同盟

「賽馬會智樂好玩社區同盟」以社區為定位、鎖定社區小街坊為對象、透過遊戲作連繫。今年10月的活動將會在社區公園帶來各種物資、歡迎任玩、任試、任變，創造屬於小朋友的自由遊戲空間，小朋友可以免費參加，絕對是秋天放電好去處！

「賽馬會智樂好玩社區同盟」毋須報名，歡迎當區街坊即場參與，2019年10月份的日程如下：

▶ 「賽馬會智樂好玩社區同盟@中西區」：10月4日(五)及19日(六)，下午2時30分至5時，中西區海濱長廊 - 西區副食品批發市場段2號碼頭（海中心公園）（港鐵香港大學站B2出口，步程約6分鐘）

▶ 「賽馬會智樂好玩社區同盟@葵青區」：10月5日(六)及18日(五) ，下午2時30分至5時，青衣東北公園（近青泰苑，長發邨步行約6分鐘；港鐵青衣站A1出口，約步行17分鐘）

▶ 「賽馬會智樂好玩社區同盟@大埔區」：10月13日(日)及27日(日) ，下午2時30分至5時，大埔海濱公園風箏放飛區對面草坪（回歸紀念塔及花海附近草坪）

▶ 「賽馬會智樂好玩社區同盟」與小童群益會美孚青少年綜合服務中心，結成盟友，深水埗區的活動已於2019年8月起由小童群益會美孚青少年綜合服務中心接手舉辦：10月16日(三)及26日(六)，下午2時30分至5時，荔枝角公園（近美孚新邨及門球場B，美孚港鐵站D出口）

查詢：2898 2922