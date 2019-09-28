【親子好去處】精選5個秋日必去燒烤場　BBQ任食玩樂設施任玩

秋高氣爽，最好是帶孩子到郊外走走，家長可能嫌拖著孩子再加一揪二楞登上郊野公園太麻煩，其實可以選擇一些BBQ樂園，提供多款食物之餘，園內更設豐富的玩樂設施，足夠讓小朋友放電，我們精選5大BBQ樂園，讓大家在把握秋天的當下，親親大自然。

禾田喜山種植園自開幕以來，一直深受大人小孩歡迎，種植園不時推出新玩意，最新增設手搖船及水龍捲，加上原來已深受愛載的70米高山滑草、腳踏高卡車外，餵羊、禾田迷宮、泡泡保齡球和彈床、沙池、滑梯及鞦韆，一個套票價錢可以任玩任食，食物水準，環境企理又衛生，是可以讓小朋友盡情放電，家長又放心之選；園內更設露營專區。由九龍塘乘坐種植園專車30分鐘左右車程可到達，十分方便。

禾田喜山種植園

開放時間：星期五、六、日及公眾假期 10:30-16:30；團體可再按需要另行預約。

地址：新界沙頭角塘肚村（沙頭角農莊旁）

查詢電話：6010 5978 潘小姐/ 5118 1740洪先生 (團體專線)

（不設即場購票，需預先預約。）