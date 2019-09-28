【親子好去處】精選5個秋日必去燒烤場　BBQ任食玩樂設施任玩

秋高氣爽，最好是帶孩子到郊外走走，家長可能嫌拖著孩子再加一揪二楞登上郊野公園太麻煩，其實可以選擇一些BBQ樂園，提供多款食物之餘，園內更設豐富的玩樂設施，足夠讓小朋友放電，我們精選5大BBQ樂園，讓大家在把握秋天的當下，親親大自然。
攝：吳鍾坤
（部份圖片由受訪者提供）
禾田喜山種植園
禾田喜山種植園自開幕以來，一直深受大人小孩歡迎，種植園不時推出新玩意，最新增設手搖船及水龍捲，加上原來已深受愛載的70米高山滑草、腳踏高卡車外，餵羊、禾田迷宮、泡泡保齡球和彈床、沙池、滑梯及鞦韆，一個套票價錢可以任玩任食，食物水準，環境企理又衛生，是可以讓小朋友盡情放電，家長又放心之選；園內更設露營專區。由九龍塘乘坐種植園專車30分鐘左右車程可到達，十分方便。
禾田喜山種植園
開放時間：星期五、六、日及公眾假期 10:30-16:30；團體可再按需要另行預約。
地址：新界沙頭角塘肚村（沙頭角農莊旁）
查詢電話：6010 5978 潘小姐/ 5118 1740洪先生 (團體專線)
（不設即場購票，需預先預約。）
大美督嘉年華燒烤
不少家庭喜歡由大埔踏單車至大美督，而大美督的燒烤場亦別具特式，除了有港式燒烤外，還有重慶串燒及戶外韓燒，韓燒則是設有圓枱，引入韓式燒烤爐，可以圍爐燒。大美督嘉年華燒烤場亦是一個臨海的燒烤場，全場佔地超過40萬呎，提供免費任玩大型充氣戶外設施，逢星期六、日及公眾假期的下午2點至10點開放。
大美督嘉年華燒烤
地址：大埔汀角路汀角地段17-29 （汀角村對面） 電話：98026611
（圖片由受訪者提供）
白石BBQ燒烤場
白石BBQ燒烤場
位於馬鞍山烏溪沙，可飽覽吐露港、八仙嶺及船灣淡水湖大壩景色，場內提供各類娛樂活動，如超巨型戶外兒童彈床、風箏區等，BBQ場地分成過萬呎大型露天場地、有蓋BBQ燒烤場及海邊獨立屋，BBQ食物品種多元化。
白石BBQ燒烤場
地址：新界馬鞍山白石第1950號 電話： 2744 8188
龍鼓灘海邊BBQ
龍鼓灘海邊BBQ
位於屯門的龍鼓灘海邊BBQ設有不少玩樂設施，任食自助BBQ約$140起，分空調 VIP 房 ，設獨立K房、出租單車、風箏、沙灘排球、羽毛球、堆沙用具等，場內有中華白海豚瞭望台，大型免費停車場，不容錯過帶孩子欣賞日落的大自然景色。
龍鼓灘海邊BBQ
地址：屯門龍鼓灘村 136 地段(天后古廟隔鄰/K52龍鼓灘巴士總站對面)
訂座及查詢電話 : 5601 1002
小欖燒烤樂園
小欖燒烤樂園(圖片由受訪者提供)
樂園位於沙灘旁，坐在園內已可靜看海灘美景。除此之外，一家大細亦可相約朋友租借小型獨立屋，除了可在屋內玩樂外，亦可在小花園內BBQ，值得注意是場內有大型充氣嘉年華，內有多款彈床及兒童搖搖船，可讓小朋友盡情放電。10月份將與WE嘩充氣嘉年華合辦的全新的充氣嘉年華於逢星期六、日舉行，將有以海洋和動物做主題的6-7張充氣彈床， 另推出攤位遊戲夢幻泡泡派對，同場亦設有腳踏四驅車，適合活躍好動的小朋友。
小欖燒烤樂園
地址：屯門青山公路小欖段 DD384,LOT253(鄰近水警宿舍)
電話：24599928
（以上資料由樂園公佈為準）