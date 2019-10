為孩子建立良好價值觀　家長要做好三件事丨Karen 教養信箱

2019年9月29日的下午,我有幸參與由ABC Group主辦的「Back to School - ABC Families」講座。 這次講座的演講嘉賓是播道書院盧偉成總校長。盧校長分享的題目是「如何一齊『造』起孩子,打好良好『價值觀』?」。

作為家長,除了為孩子選校而費盡心思之外,還有如何在這資訊氾濫的年代灌輸孩子良好的價值觀都會使家長相當頭痛。當晚,盧校長教導我們要掌握三大重要的技巧來「造」起孩子。家長今天要開始做的三件事就是:Be POSITIVE , Be PROACTIVE and Be POWNER。

一. Be POSITIVE 盧校長一開始就問在場家長:「孩子跟隨你,會有幸福嗎?」這問題不但讓家長反思自己的教養方式,而且帶出家長塑造孩子良好價值觀的關鍵在於家長正面 (POSITIVE) 的家庭教育。當中,我用3個A來概括盧校長建議家長的做法: 接納 (Accept),欣賞 (Appreciate) 和陪伴 (Accompany)。第一,盧校長引述家長要接納 (Accept) 孩子,讓孩子感受到家長在聆聽孩子的需要和想法。第二,家長應欣賞 (Appreciate) 孩子的努力和付出。盧校長分享讚孩子要從心而發。第三,盧校長建議陪伴 (Accompany) 孩子不要等,由於孩子成長的時間過得很快,所以家長最好別錯過孩子需要父母在身邊的寶貴光陰。

二. Be PROACTIVE

盧校長教導家長孩子的質素是最重要的。他說:「內心有質素,自然有分數。」因此,他說明家長主動 (PROACTIVE) 建立良好的親子關係是第二個關鍵。我會以3個C來描述盧校長的分享: 關心 (Care),溝通 (Communicate) 和聯繫 (Connect)。盧校長首先以自己關心 (Care) 學生作例子,指出現今的孩子都因家長每天忙碌工作和缺少親子時間而感到空虛,因此特別希望別人花時間去關心 (Care) 他們 。另外,家長要注意自己與孩子溝通 (Communicate) 的態度和語氣。只要家長主動改變自己,孩子自然都會改變。還有,盧校長提醒家長應與孩子聯繫 (Connect) 起來,千萬不要只顧自己的想法和對孩子的期望而錯過與孩子互動的機會。

三. Be POWNER 盧校長提倡的「POWNER」模型是由「Power」和「Owner」兩個英文字所組成的。「POWNER」是指人應該肯定所擁有的自我價值,才能發揮力量。由於講座時間有限,所以盧校長未能再詳盡談及他的「POWNER」模型。 講座結束前,盧校長以 Be ABC 來作家長如何塑造孩子良好價值觀的總結。盧校長用A指學業成就 Academic Achievement,又用C指品質培養Character Building,再用B指兩者平衡 Balance between A and C。他希望家長明白「內心有質素,自然有分數」的道理,更想家長在改變孩子之前先改變好自己。我也認同盧校長所講的家長改變自己的重要性。在此與各家長分享所學,一起學習「正面管教」(https://www.eventbrite.hk/e/70419216773) 來培養孩子的品質。