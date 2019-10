準爸爸未能適應爸爸身份出現焦慮　太太成紓緩壓力關鍵丨招雋寧

焦慮症威脅新手爸爸 研究證實太太肯定爸爸角色絕對有幫助 臨床研究愈來愈肯定,準爸爸都會受到產前焦慮症所威脅,太太幫助爸爸「成為爸爸」是紓緩的關鍵之一。

來自愛爾蘭科克大學的四位學者整理了包括香港、台灣和歐美各地的34個研究,有系統地歸納出令新手爸爸患上焦慮症的因素、所帶來壞影響,以及有效舒緩的方法。

孕晚期是發病高峰 每四個準爸爸有一個焦慮症

太太懷孕初期,身體按階段轉變,準爸爸卻不會有這種切身經歷,普遍有種「模棱兩可」和「未接通」的感覺。這使得「爸爸」較難具體理解自己的角色。

慢慢太太和親友對男人的「爸爸」角色有著各種期望,此時,男人在情緒和社交上都需要調適。在步入懷孕晚期,普遍準爸爸特別會為母嬰健康和分娩感到焦慮,亦會憂慮未來對照顧嬰兒方面的事。種種壓力累加起來。文獻資料顯示,準爸爸的焦慮症發病在孕晚期至出生時最高,至少有3.4%到25%不等。 獲得太太的肯定 有效減低新手爸爸焦慮 學者認為改善夫妻教養的互動,對承受焦慮的新手爸爸有明顯的幫助。絕大多數研究都顯示促進夫妻的親職協作,讓太太幫助爸爸發揮作為爸爸的角色,肯定丈夫照顧的能力和意願,重建他的自我能力感,有效改善新手爸爸的焦慮狀態。

焦慮症損父身心 削弱親子關係

只是對某件事很憂心並非患病。焦慮症一般會是持續強烈地、在任何場境下都感到緊張,不能放鬆以致影響睡眠,還伴隨各種「身心症」如:眼矇、耳鳴、口乾、心跳、手震、冒汗、腸胃不適等。醫護界已設計了問卷作為初步診斷。

焦慮症使新手爸爸感到受壓、憂鬱和疲憊,與子女相處時力不從心,直接影響他與初生子女建立關係的意願和能力。

研究簡介

四位愛爾蘭學者在3069份文獻紀錄中,嚴格地篩選出40份文獻,其中包涵了34個研究,全都與孩子剛出世的爸爸和焦慮症兩者相關。研究由2007年至2017年十年間進行,涉及19個國家,主要來自歐美地區家,其中8個研究來自亞州,包括香港和台灣。

這種研究方法稱之為系統綜述,為研究特定主題識別出所有高質素的報告,評論並集合,得出的結論較可信,有更多實證基礎所支持。

參考資料:

Philpott, L., Savage, E., FitzGerald, S. and Leahy-Warren, P. (in-press.) Anxiety in fathers in the perinatal period: a systematic review. Midwifery, 76, 54-101.

青山醫院精神健康學院。(年份不明。)「產前產後的精神健康問題」。

青山醫院精神健康學院。(2010。)《知「情」識「緒」迎新生》小冊子。