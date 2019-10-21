【萬聖節裝扮】小叉原來咁恐怖　每年一度萬聖節變裝大賽

萬聖節可以說是西方的盂蘭節，但節日氣氛卻截然不同，不少幼稚園更會舉辦萬聖節派動！而台灣對萬聖節的認真程度亦超乎大家想像，每年萬聖節派對，一眾媽媽都不會放過這個「惡搞」小朋友的機會，為他們換上奇裝異服，而且這些服裝絕不馬虎，不難看出是媽媽們花了大量時間和心思製作出來的。 （圖片來自爆廢公社群組及萌萌&咩咩(小小無臉男)facebook）

台灣親子萬聖節網紅 而在台灣高雄，每年在這個日子，網紅萌萌都會成為全城焦點，因為每次她媽媽都會盡心思為萌萌及妹妹咩咩打扮，當中最令人印象深刻的就是萌萌曾化身成動畫《千與千尋》中的無臉男，照片一度在網上瘋傳，後來更開設專頁「萌萌&咩咩(小小無臉男)」，目前已吸納超過22萬粉絲。不過令人遺憾的是，時光飛逝，萌萌也長大了，今年將會是最後一年萌萌的「萬聖節裝扮」，不過大家還是可以期待將來妹妹咩咩的表現！去年萬聖節萌萌與咩咩以鬼太郎造型登場，今年不知道會為我們帶來甚麼驚喜！

「萌萌&咩咩」過去造型一覽

+ 10 + 9 + 8

有時真的不得不佩服台灣的媽媽們，肯如此花心思去製作一件件的服飾，令萬聖節成為了一個充滿歡笑的日子。除了「萌萌&咩咩」外，其他台灣家長的想像力和創造力也不容小覷，一起來看看其他家長的「傑作」！