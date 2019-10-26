德國媽媽的產後護理　助產士為產婦檢查調理一腳踢丨德國紅蕃媽媽

但凡有華人的地方，產婦坐月子就是必然的道理。產後進補，吃五更飯，煮豬腳薑醋，炒米茶等等。相信許多華人媽媽即使沒有吃過也肯定聽過。華人婦女注重產後調理，加上一大堆產後幾時才可淋浴洗頭等傳統風俗，產後調理在華人社會，已經進階成一門學問，近年更加發展許多很有規模的月子中心，專門為產婦做產後調理。 那究竟沒有坐月子又會怎樣呢？ 外國人會坐月子嗎？

上星期已談過，在德國生孩子，都會有助產士陪伴產程。當寶寶來到世上後，助產士並不會跟你道別，反而是帶領和陪伴你進入媽媽這個階段。產後調理就由她去繼續負責。所以說，她們可以說是德國的「陪月員」。

不過，德國這些專業助產士並不會為你安排煲湯做補品帶小孩，她們專責的是婦女產後的衛生護理和傳授育嬰知識。 產後頭幾天，她們都會天天來探望，幫產婦做檢查，如惡露流量，傷口癒合等護理。然後她們會看顧的，就是初生嬰。未出院初生嬰的臍帶護理會由兒科護士負責，出院後就由助產士家訪跟進。記得出院前我的助產士已清楚跟我說明：「臍帶肚皮這些地方你不要碰，那是我的工作範圍。」家訪次數隨著復元會慢慢減少，她們就會鼓勵媽媽們參加產後運動，讓身體好好復元。基本上我認識的德國媽媽也會參加這個運動的。 兩次生產的經驗，讓我覺得德國的助產士是一門非常專業的工作。她們不單止提供醫療服務，正如我上星期說過，她們見微知著，眼觀六路。在產後護理家訪，她們會跟你傾談，教授育兒心得，其實是想探聽產婦有否遇上情緒問題。我是母乳媽媽，開始時非常不熟手，經常覺得不夠奶水。家訪的她就留意到我少喝水，然後她囑咐蕃爸留意，每次我餵奶就斟滿一個啤酒杯的開水給我喝。她更加提到，我們華人產後說的煲湯水，其實就是補足水份。她經常掛在嘴邊一句：「你沒有飲夠水，那就不會夠奶餵孩子。」我經她鼓勵，兩兄弟都餵養到兩歲左右。

助產士不單具有專業醫療知識，她們好多會授以民間智慧或自然療法給婦女。因為許多德國媽媽選擇母乳喂哺，所以盡量不服成藥，以天然草本方法去解決小毛病。例如乳頭因餵哺受損，會教塗羊脂膏。乳房脹痛，用椰菜葉冷敷。助產士會談談這些小偏方，信不信，當然由媽媽決定啦！

說到底，其實坐月子是不是很重要？其實我覺得無論西方媽媽華人媽媽，經歷完十級痛苦，加上產後荷爾蒙變化，情緒很不穩。坐月子某程度上，就是家人給予的關懷，讓產後婦女慢慢適應變成媽媽這階段。至於我這個嫁到德國的女生當年有沒有坐月子？嗯，我人在外地，資源短缺，就中學為體，西學為用，集各家之大成，注意飲食，適量運動，為自己調理身子。我覺得，只要保持心情愉快，那人當然會復元的喔！