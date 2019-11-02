公眾游泳池嬉鬧聲太大遭投訴　點教小朋友識分寸？｜德國紅蕃媽媽

報上一則新聞，說家附近小區的一個公眾游泳池因為噪音問題被鄰居投訴，該戶人家現正諮詢律師，考慮以噪音滋擾告上法庭。新聞提及，游泳池自從去年裝修，在兒童泳池區加添了新設施後，噪音大大增加，令居於毗鄰的這位人士飽受兒童玩樂嬉鬧噪音困擾。

(Photo AC)

新聞引發許多網民討論。大多數都認為這戶人做法過份，批評這位原告容不下孩子耍樂的聲音。有住在泳池隔離的留言，說從來不覺得孩子嬉水聲音造成滋擾。也有老太太說三十幾年前帶兒子去游水，現在兒子就帶着他的兒子去玩，很擔心訴訟令泳池關閉。更有網民說德國從來算是一個Kinderfreundlich對兒童友善的國家，這則新聞讓他尷尬。

究竟，德國人對孩子玩樂聲浪有幾大容忍呢？

基本上，一般德國家庭管教孩子有道，普遍的德國孩子都明白什麼時候可以大聲玩，幾時要說悄悄話。所以，公園，泳池這些休憩場地，聲浪大都能體諒。在公共交通工具，或外出吃飯，孩子都懂得規矩，明白這些地方不是遊樂，不會發出太大聲浪，影響其他人。

教導小朋友在適當時候做適當的舉止。相信這個是許多父母頗為頭痛的事。尤其是外出吃飯。大家或許想知道，為什麼德國孩子可以懂得分寸？我們上街，從來沒有言教，說去這裡不可以喧嘩，那邊要安靜之類的規矩。而是身體力行，父母們在餐館輕聲說話了，孩子們就這樣學做下去。而且，德國人在公眾場合都比較寧靜，德語聲調不高，在這種大圍氣氛下，孩子自然也能靜下來。

有了這個氛圍，還要加上餐廳的配合啊！許多餐館，會為有孩子的顧客提供顏色筆，手工紙或圖書等，讓孩子邊等食物邊可打發時間。

所以，在公園，在泳池，那如何教孩子玩得安靜一點呢？

出了這則新聞，難免就讓人覺得提告的人不講道理吧！

話分兩頭，父母們總覺得自家孩子超可愛，天天幾十名孩子在吵鬧也不覺得是什麼一回事。假若是不喜歡孩子的人，天天活在這種環境，難免就感到壓力了。

其實在德國，偶爾也會在報上讀到這些看似很荒謬的新聞。記得有一則是投訴田間的牛隻的鈴噹擾人清夢，也有投訴教堂的鐘聲太吵。這些狀況最後都是交由法庭解決。看看這些提告的人，其實許多都是獨居老人，配上助聽器，對聲音敏感。或是說，他們其實都寂寞得慌，沒有人關心。人孤獨，就容不下其他人開心了。與其訴諸法律，我覺得是不是可以鄰里間關係親近一點，主動去跟他們接觸一下，讓他們接納家園外的聲音，其實也不是壞事。

紅蕃媽媽德國生活紀事

簡介：

紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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