每天爭吵不停　三招解決兄弟姊妹之間衝突丨Karen 教養信箱

最近， 我收到一位好友的求助電話。在言談間，她描述自己正為兩個女兒的姊妹間爭寵和打架問題而頭痛。因此，我被問到如何處理這些衝突呢？

這讓我想起自己舉辦家長課程時，有兩個孩子的家長都會常常提起同樣的情況。其實育有一子一女的我也經常遇到兄妹之間有些衝突，而我就會經常運用到三個正面管教的技巧。

一. 適時放手

每當兄妹之間的衝突開始時，我會先觀察他們的身體狀況，以確保他們沒有受傷的情況。接着，我會跟孩子們保持眼神交流，讓他們感受到我的關注。然後，我會告訴孩子們我注意到他們之間有衝突，並相信他們可以自行解決這些問題。最後，我會選擇趁這適合的時機放手，離開現場，讓孩子解決衝突後，再來找我。

二. 安靜行動

有時候，父母最有效的管教方法莫過於「閉上嘴」，安靜地坐在孩子看得見的地方，然後做自己的事。記得兄妹倆曾試過在私家車裏發生爭執，我先讓車子安全地停泊在路旁，再拿出一本書，安靜地閱讀起來。兄妹倆注意到我無意干涉後，便開始對話，並商量和好的對策。當兄妹二人和好如初後，我們便開開心心地重新出發。

三. 積極聆聽

我發現在一個特殊的情況下，我會無法應用「適時放手」和「安靜行動」兩個正面管教的技巧。這就是當其中一個孩子流著眼淚或者受盡委屈而走到我的面前。我會立即放下手上的工作，並邀請孩子們來到我的身邊，給予他們足夠的關注。待孩子情緒緩和後，我會鼓勵孩子自己對話，好讓兄妹分享自己的故事。在「積極聆聽」的過程中，我不會打斷孩子的說話，也不會給予負面的批評。最重要的是做好尊重孩子的聆聽者。

在兄弟姊妹的成長路上，他們總會有不同形式的衝突。這是人與人相處之間難以避免發生的事。父母唯一可以做的就是盡你所能去避免參與其中，並盡量做到一視同仁，好讓孩子們自己為不同的衝突而尋找解決方法，藉此鍛煉孩子的社交和解難的能力。

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。