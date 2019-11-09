【親子教養】講故事教道德觀　能提升小朋友的好行為嗎？｜程衞強

上文提到，父母可以「鼓勵正面行為」作為推廣誠實行為的策略，除此之外，在我們的成長過程中，父母及老師們都會利用到一些道德故事，以推廣誠實行為。究竟，我們常聽的道德故事，能有效提升孩子的誠實行為嗎？

以多倫多大學為首的研究團隊，就為此作過研究。他們以3個故事去測試有關故事能否提升孩子的誠實行為，分別是：

（1）華盛頓與櫻桃樹；

（2）狼來了；

（3）小木偶奇遇記

結果出乎實驗團隊意料之外，三個故事之中，只有《華盛頓與櫻桃樹》能有效提升孩子的誠實行為，其餘兩個故事，孩子說謊的比例，與對照組沒有明顯差別（Lee et al., 2014）。

之後，實驗團隊將華盛頓與櫻桃樹故事改篇，改成華盛頓砍了櫻桃樹之後，向父親說了謊話，然後遭到責備。研究人員向孩子講述這個版本的故事之後，再量度他們的誠實行為，結果發現，孩子說謊的比例，變成與對照組沒有明顯差別（即負面的華盛頓與櫻桃樹不能提升誠實行為）（Lee et al., 2014）。

一連看了這兩個研究，我們還是將重點放在「正面行為」好了。多鼓勵、少懲罰，似乎是比較有效的方法。

互勉之。

作者簡介：程衞強

兩子之父，香港註冊心理學家、英國特許心理學家，雙碩士學位（應用心理學（特殊學習需要）、環球商業管理）、雙學士學位（應用心理學、人力資源管理），現為大學客席講師、私人執業心理學家、企業顧問、創業家，卻同時是專注力不足症（ADHD）患者，現身說法讀書不需要坐定定、分心也不一定一事無成！

專頁：Victor Ching -註冊心理學家