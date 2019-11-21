雖然教育局宣布中小學昨天復課，但一些受催淚氣體波及的校園仍需較長時間進清潔，位於九龍佐敦道的拔萃女書院及拔萃女小學自行停課至下星期一，記者致電學校查詢清潔進度時，發言人表示現聘請兩間專業清潔公司主要負責清潔校園，而全校冷氣及植物亦聘請相關專業清潔團隊負責，並定期進行儀器測試，加上學校校工協助下，以確保下周一復課時校園已徹底清潔。

拔萃女書院發言人向記者表示學校由昨日(20/11)開始做大清潔，為了準備下星期一復課，故此每日也會做一次非常徹底的大清潔。發言人說：「我們招聘了兩間專業的清潔公司，及校內校工協助支援，全部都跟足衞生防護中心指引去清除催淚煙的殘餘物，而指引亦清晰指出要穿上保護衣物。主要清理殘餘物方面就外聘了清潔兩間公司去做。」

拔萃女書院復課前夕聘多間公司全副裝備徹底清潔校園(網上圖片)

被問到學校家長是否對校內清潔進度是否非常關心，發言人說：「由於近排學校正在停課，他們在學校的群組中也有反映自己的關注。但就算家長是否關注也好，學校都一定會做徹底清潔。幸好因為我們是星期一復課，還有幾日時間，因為根據衞生防護中心空氣中亦會有懸浮物會沉降，所以要每日做一次徹底的大清潔以確保校園衞生程度會達標，亦都會在做完之後，專業清潔公司亦都會做空氣測試。

(李恩慈攝)

除此之外，發言人表示全校冷氣機是由一間專門清潔冷氣的公司負責，因為有提供給學校的冷氣保養公司，他們會來學校進行冷氣消毒。而植物一向有專業花王負責，他們亦會有專門的保養及消毒程序，所以不同範疇也有不同的專業人士做清潔。

被問到校長在清潔時有否與教育局聯絡，發言人稱校長一直與教育局有緊密聯繫，惟今次事件有待了解。她說：「我相信清潔方面，每間學校都會因應自己不同位置，隨住地理位置不同，受影響的程度亦有不同，要因應學校的環保及本身自己的情況去決定清潔工序。」

資料圖片-鄧倩螢攝

最後，發言人表示學校從來沒有對外發過任何照片，惟今日收到很多其他學校打電話來查詢學校聘用的清潔公司資料，但礙於學校不便公開。