【升學面試】日常小遊戲　助鍛練孩子面試技能丨Karen 教養信箱

這幾天交通情況都不太穩定，相信不少家長都會選擇跟孩子留在家中呢！昨日，有位家長透過WhatsApp發了一個問題給我。今次，我被問到當父母和孩子留在家裏時玩什麼遊戲可以有助鍛練孩子的面試技能呢？

一直深信「遊戲是孩子的最大權利」的我當然對遊戲中學習十分感興趣，更會將正面管教的元素放在遊戲過程中。因此，每天陪孩子「玩」就是我當媽媽的基本工作。我當然樂意分享三個有助鍛練孩子不同技能的遊戲。

一. 專注力

我和孩子都喜歡玩配對圖卡。這遊戲不但可以訓練我們的分類和記憶能力，並且可以鍛練我們的專注力。因為只要我們一不留神就會讓自己失去了成功配對的機會，所以我和孩子都會全神貫注地記住每張見過的圖卡，努力爭取致勝的機會。

二. 創作力

親子閱讀當然是每個孩子的快樂時光。有時候，家長可以稍為改變一下講故事的形式。我嘗試過隨意地將故事講一半，讓孩子發揮一下天馬行空的想像力，並為故事創作一個全新的結局。這個留白的做法往往會給我帶來更多的驚喜。

三. 表達力

我的孩子最愛的遊戲是角色扮演。在角色扮演的過程中，孩子常常給我不同的指令，更要求去我演繹好被安排的角色，當然我亦樂在其中。整個遊戲當中，孩子享受模仿成人般給予指令，為此他們會用自己懂得的所有詞彙來表達自己所編的故事和人物。

遊戲時間內，家長最好可以放手讓孩子作主導。在正面管教的學習中，只要家長願意與孩子分享控制權，就可以幫助孩子培養他們更多主宰自我人生的能力。

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。