父母勿忘初心　孩子健康平安雖是平淡卻幸福｜德國紅蕃媽媽

幾天前深夜在慕尼黑發生一宗交通意外，一位司機衝紅燈被警察逮到，為逃避追捕踩油逃走，結果把一群正回家的青少年撞倒。其中一位十四歲的少年不治，另一名十六歲傷者情況危殆，仍在留院醫治。

這單新聞在德國很轟動，民間輿論十分憤慨，都在討論要嚴呈肇事者。

作為媽媽，我只想到，這個平靜微涼的晚上，有位十四歲少年永遠都回不了家。

然後，我想到老家這個月，有許多青少年，想回家，都回不得。

我不明白一個政治立場，為什麼可以徹底摧毀家庭，令許多父母心腸硬得把家門換鎖，將孩子的東西通通扔掉，把孩子在家成長的痕跡一干抹清，就當自己從沒來沒有養過孩子一樣。

香港仍然是奉行普通法的，普通法原則就是無罪推定。可是許多父母好像忘了這點。看見孩子有裝備，戴口罩，穿黑衣上街，那孩子就肯定出去打砸燒。其實你們有沒有問過一句，他們究竟去了做什麼？

光看新聞，滿街都是蒙面黑衣人，有些在追趕，有些在堵物，有些在掟汽油彈。那你如何肯定Full gear出去的孩子就是有份施暴的一員?

寫到這裡，難免惹來口誅筆伐。就當我身在外地，說得輕鬆，不知香港家長疾苦。不是閣下的孩子，當然說得風涼。可是，驅使我今天這寫下這些的，是我在網上家長谷看到父母們更殘酷的狠話。

將心比己，大家都是有孩子的成年人，我今天就想提醒大家不要忘記初心。

在懷孕的時候，我們曾經祈求孩子健康出生；當他第一句叫媽媽時，你又歡天喜地。他蹣跚的邁出人生第一步，你又馬上打電話跟親人報喜。

孩子第一天上幼稚園，怕生不肯入課室，你又心痛不捨著硬著頭皮的回頭走。上小學了，陪他溫習默書。上興趣班，他給你彈第一首曲，他給你畫的第一幅畫……這些點點滴滴，就因為孩子穿黑衣蒙面戴口罩上街就狠心跟他們撇清嗎？？？

就算他真的施暴，打砸燒。那他錯了，與他斷親前，是不是可以先領他們回家，好好教導？

而大家目前鬧得父子不相往還的，只不過是一個不同的政見，值得嗎？

記得年前一個德國電視新聞節目訪問一位女生，她剛讀完心理學畢業，專門服務誤入歧途的女生。而這位小姐，就因為少女時代誤交專誘騙少女賣淫的扯皮條男朋友，結果被賣了，過了好幾年黑不見光的賣淫生活。父母從來沒有放棄過她，最後逃出來，得到家人鼓勵完成學業，那一天，她不介意在鎂光燈下向觀眾承認自己曾經當過妓女的一頁，也感激家人陪她走這那段路。所以，她希望利用自己的過去，去輔導現在受害的少女們。

今天說這兩個德國家庭的遭遇。一個就很平常的玩完回家，但以後都回不了家。另一個回家重生。其實，孩子每天能夠回家，雖是平淡，但卻幸福。

血脈是割不了的。請香港爸爸媽媽三思，讓孩子回家吧！

紅蕃媽媽德國生活紀事

簡介：

紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。

【編按：文章題目為編輯所擬。​】