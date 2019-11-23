上水公園曾受催淚彈波及　清潔工人涉違指引以高壓水槍洗地

上星期，上水曾出現示威衝突，警方在多區施放催淚彈驅散。Facebook專頁「社工爸媽自家教手記」的版主媽媽阿敏是上水居民，她分享，數天前她路經曾受催淚彈波的公園，赫見康文署清潔工正以高壓水槍進行例行清潔，與早前衞生防護中心所公布的催淚彈清潔建議有出入，恐會揚起催淚彈殘餘物。阿敏接受訪問時表示，政府部門漠視工人與街坊、尤其小朋友的健康，希望政府可負上責任，盡快安排適切的善後工作。 （部分圖片由受訪者提供）

清潔工不為意潛在危機

衞生防護中心月初公布催淚彈處理建議，包括不應使用高壓水槍及掃把等清潔工具，以免重新揚起殘留微粒。媽媽阿敏表示，警方於上星期曾連續多天施放催淚彈，波及位於住所附近、平日必經的上水中心第四號公園。自發射催淚彈後，阿敏已避免與小孩到訪公園。數天前途經在公園看到康文署清潔工人正以高壓水槍洗地，他們亦沒有穿上個人防護裝備，如口罩、橡膠手套、膠圍裙等，因此她立即上前制止。

「工人都一臉迷茫，完全唔知咁做會揚起催淚彈殘餘物。」她憶述，當刻要求會見康文署職員，部門的回覆卻令人難以接受。「我問他們（康文署職員）知否衛生署早已公布，並不建議使用高壓水槍，甚至水喉洗地，他們說知道，但因為上級未有指引，故容許清潔工沿用舊有的清潔方法，這完全是漠視前線工人及街坊的健康，令人氣憤！」她表示，職員指會再與上級溝通應變方法，暫時未收到正式回覆。「小朋友的免疫系統較弱，他們在無可避免的情況下接觸催淚彈殘餘物，對身體的長遠影響仍然不明。政府理應負上全責，除了立即停用催淚彈，更應盡快以適切的方法進行善後。」

政府新聞處昨晚在其Facebook專頁發佈短片，重提不建議使用高壓水槍。

擔心家人健康 媽媽壓力大增

阿敏分享，除了她自己，當區不少媽媽街坊也因為催淚彈對小孩具潛在影響，生活壓力大增。「媽媽們已不敢帶孩子到受波及的圖書館溫書、出外食飯，連晾衫也不知道會否沾上有害化學物。有家長網友私訊我，表示感到很大精神壓力、感到絕望，請求特首林鄭月娥停用催淚彈。」有見及此，她也希望可以出一分力，並將於12月1日發起「孩子不要催淚彈」親子集會及遊行，望政府和社會大眾關注催淚彈對孩子健康的影響。

記者曾就此向康文署查詢，至截稿前仍未獲回覆。