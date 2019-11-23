家長遊行促請政府停止使用化學武器　發起人：罔顧學童健康

日前有媽媽發起11月23日「保護小朋友行動」遊行，反對過度及不合理使用催淚彈，促請政府停止使用化學武器，路線由九龍塘沙福道出發，途徑窩打老道、對衡道、喇沙利道，終點為喇沙小學，而路線更已獲不反對通知書。

受催淚彈影響 女兒出現眼敏感

發起人為Youtuber Stephanie，她為兩孩子之母，她直言今次的遊行路線是因為這一帶附近多學校，「希望大家關注TG影響了學校，家長都想小朋友入優質學校，但政府打壓學生，今次是想政府反省。」她直言曾經帶女兒經過屯門，那一帶附近曾多次施放催淚彈，女兒後來眼敏感一個禮拜，醫生估計是TG所影響，令眼晴出現敏感症狀。

Stephanie更帶同請願信，信中指出「11月的『三罷』行動衝突中，有超過1,800間中、小學及幼稚園受到催淚彈影響，遺留大量難以清洗的催淚彈殘餘物，但政府卻沒有就此作任何支援或特別措施去要求和協助學校清洗校園，完全是罔顧學童健康，停課亦只是因為交通有不穩定因素。」她會在今天或明天送抵政府總部，交予特首林鄭月娥。

早上10時正，有不少家長帶同小朋友到集合點，亦有不少年輕人一起到場聲緩。現場所見，小朋友戴上口罩、手拿標語出動，而最細的小朋友只有歲半，由爸爸抱著前行。

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歲半兒子每天隨身掛空氣清新機

抱著歲半小朋友的陳生直言看到網上呼籲就帶同小朋友出來遊行，對於TG入校園，陳生說：「痴咗線！我有朋友都中過，話好難頂！今次帶小朋友出來都希望他能夠理解事件！」陳生表示自從此事後，小朋友就一直掛著空氣清新機出門。

沿途見到一位男生，戴著黑色口罩跟隨大隊走著，這位陸同學就讀中一，他透露是次是和同學和同學的父母一起前行，問到家長是否得悉他參與遊行，他坦白說：「不知道！因為知道屋企人會擔心！他們擔心我有危險，所以不會贊成我出來！我最不開心就是政府不回應市民的訴求、警察濫捕、又亂放催淚彈。」

他透露曾經有一次在屋企樓下，近紅磡警察交通部附近，有警察施放催淚彈，在家的他早就關口門窗，但TG味還是入屋，令他聞到後感刺鼻、狂咳，「我們住得比較低層，已用膠紙貼曬門窗，都聞到。」

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市民不知道如何清潔

何先生帶同兩個兒子，一個讀幼稚園、一個讀小二，一同前往遊行，他表示：「政府不肯公佈TG成分，市民不知道如何清潔、還有TG如何污染...」他透露曾經帶著兒子經過一些渠口，都有味道攻上來非常刺鼻。

問到會如何解釋給兒子聽事件，他表示會直話直說，兩邊都會講，他們會明白，「之前不會讓他們看新聞，但7.21之後就給他們看。」他表示不擔心帶小朋友出來遊行會有危險，他說：「我會帶他們參與獲不反對通知書的遊行。」何生又透露之前試過帶兒子出外時被防暴警察追趕及謾罵，令到兩個兒子害怕，甚至兩個月不敢出街。