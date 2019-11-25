【一田購物優惠日】連減6日必掃玩具精品　過萬件筍貨低至2折

半年一度一田1購物優惠日將於本周三(11月27日)至12月2日在全港11間分店舉行，今年首次由原先5日的優惠日延長至6日，並提早1小時開店。今次優惠日精食品、家品、嬰兒用品、潮物玩意、家電及服飾。

一如以往有多款卡通人物床品及旅行喼減價發售，最值得家長注意的有多款玩具精勁減，如魔雪奇緣的全新魔法星光檯低至五六折、小馬寶莉主題精選培樂多泥膠低至三五折、TOMY三層迴轉停車場低至五七折、星光樂園3人組特色遊戲卡套裝低至二四折，絕對是購買聖誕禮物好機會。

攝：吳鍾坤、部份圖片由一田提供