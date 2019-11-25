【一田購物優惠日】連減6日必掃玩具精品　過萬件筍貨低至2折

撰文：許珞珩
最後更新日期：
半年一度一田1購物優惠日將於本周三(11月27日)至12月2日在全港11間分店舉行，今年首次由原先5日的優惠日延長至6日，並提早1小時開店。今次優惠日精食品、家品、嬰兒用品、潮物玩意、家電及服飾。
一如以往有多款卡通人物床品及旅行喼減價發售，最值得家長注意的有多款玩具精勁減，如魔雪奇緣的全新魔法星光檯低至五六折、小馬寶莉主題精選培樂多泥膠低至三五折、TOMY三層迴轉停車場低至五七折、星光樂園3人組特色遊戲卡套裝低至二四折，絕對是購買聖誕禮物好機會。
攝：吳鍾坤、部份圖片由一田提供
全港一田包括沙田、大埔、荃灣、新蒲崗、屯門、旺角、觀塘、西環、將軍澳、元朗及葵芳共11間分店，另連同設8個特別展場同步舉行減假優惠，需注意不同減價貨品在不同指定地區分店發售。今年首次由原先5日的優惠日延長至6日，並提早1小時開店。今次優惠日精食品、家品、嬰兒用品、潮物玩意、家電及服飾。當中最受注目要數「1折震撼區」、「2折起電視區」及 「29 週年激筍貨」。
精選減價玩具系列
+8
+7
+6
精選減價兒童服飾系列
+8
+7
+6
一田購物優惠日-精選減價床品及旅行喼系列
+22
+21
+20
精選減價廚具及電器系列
+20
+19
+18
精選減價嬰兒用品系列
+7
+6
+5