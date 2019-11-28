【兒童發展】男仔的數理能力比女仔好　真係同先天資質有關？

不少人認為，男性在數理方面的天份比女性更佳，而女性應専攻文科或其它文化藝術等範疇。不過，最近一份發表在《Science of Learning》期刊上的研究報告卻發現，幼童早期腦部發展及數學處理能力並沒有男女之分。

男女的早期腦部發展及數學處理能力是一樣的

這項調查總共邀請了104位介乎3-10歲的小朋友參與研究，過程中，小朋友會觀看一些數學教育影片，而研究人員則會透過功能性磁力共振掃描（functional magnetic resonance imaging (fMRI)）技術，觀測幼童的腦部神經活動。

研究發現，無論是男生還女生，他們的數學處理能力相差無幾，在觀看數學教育影片後的腦部神經活動也沒有分別，早期（early childhood）的腦部神經發展也相同。

其它研究：不能排除外在社會環境因素的影響

事實上，除了一般大眾，有學者亦曾提出過，由於天生的生理構造，女性比男性更少從事科學、技術、工程、數學（science, technology, engineering, mathematics (STEM)）一類理工方面的工作。但是，很少科學證明能夠支持上述的看法，因為我們很難分辨到底是內在生理結構，還是外在的社會環境，影響到實驗結果。

女性比男性更少從事科學、技術、工程、數學（science, technology, engineering, and mathematics (STEM)）一類理工方面的工作？很少科學證明！（Gettyimages/視覺中國）

家長及老師的期望會影響小朋友的數理能力

例如，有些實驗發現4-7歲男孩的空間思維能力比女孩更佳，但同時家長亦會抽更多時間與兒子進行空間認知的活動，另外，家長對子女的期望亦與子女的自我能力觀念及數學方面的表現有關。

與家長的情況一般，老師亦傾向投入更多時間，向男孩講解數理知識，而老師對小朋友數學能力的看法，會影響到小朋友後期的數學分數。

參考資料：https://www.nature.com/articles/s41539-019-0057-x