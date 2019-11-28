【免費搭電車天星小輪】放學後出動　參觀博物館睇燈飾購物歎美食

香港總商會為慶祝創會158週年，11月29日（星期五）再度請市民免費搭全線電車和天星小輪航線，乘坐來往尖沙咀至中環、尖沙咀至灣仔的天星小輪航線。總商會自2011年起開始舉辦此活動，希望今年作可按原定計劃進行，讓市民可乘坐陪著香港跨越世紀的交通工具，創造美好回憶。

我們特別為大家設計了兩條半日路線，家長可以一次過同小朋友搭勻天星小輪和電車。無論你是由香港或九龍出發，也可以一次過滿足食玩買的三個願望。

第一條路線：

從九龍出發：天星小輪>電車>香港海事博物館>電車>利東街燈飾>玩具街>電車>哥爾夫球餐廳

香港海事博物館

博物館在2005年創立於赤柱美利樓開幕，並於2013年遷往中環八號碼頭，每年博物館吸引約十萬人參觀，本館樓高三層，佔地合共四千四百平方米放置了藏品達1,200多件，並設有13個展廳、特別展覽廳、資源中心、咖啡館、禮品店和航海精品廊，優美的維多利亞港景色盡入眼簾。

地址: 香港中環八號碼頭

開放時間: 星期一至五 09:30-17:30 ; 星期六、日及公眾假期 10:00-19:00

灣仔利東街Wings of Christmas 聖誕亮燈

利東街今年以「Wings of Christmas」為題，於佳節傳遞和諧與希望的訊息。除了白鴿裝置外，利東街繼去年夥拍英國倫敦著名的購物大道攝政街合作，將享譽國際的聖誕燈飾「The Spirit of Christmas」帶到香港，本地數間慈善及表演團體亦會於指定日子，送上唱頌聖詩和舞蹈等表演，增添聖誕喜悅。

同時，利東街亦將以一系列的聖誕主題活動，為大家帶來濃厚的冬日節日氣氛，由12月21至25日下午4時正至下午6時正推出聖誕美食車，為各位送上炒栗子、燴番薯等暖心小食，讓大家暖意洋溢地迎接夢幻節日慶典。

地址：灣仔利東街

日期：2019年11月20日至12月31日

時間：上午8時正至下午11時正

太原街（玩具街）

資料及圖片來源：香港旅遊發展局

太原街是一條玩具商店街，是不少玩具發燒友的寶地，在這裡的小攤販待一下，往小店鑽一圈，您往往可以找到一般百貨公司難得一見的廉價玩具。這裡有開業數十年的玩具老店、有專營古董玩具買賣的、也有不同主題玩具的店鋪。如果您是一個玩具痴， 想找電影主題的玩具、懷舊玩具或日本轉蛋玩具等，不妨到這裡來尋寶，可能會有意想不到的收穫呢。每逄節日，太原街上的玩具小店小攤位，都會把各式應節商品掛滿在店前，好比說中秋節有燈籠、萬聖節有南瓜及巫婆、聖誕節有聖誕樹聖誕老人。

地址：香港島灣仔太原街

哥爾夫球餐廳Strokes HK

圖片來源-Strokes HK

位於銅鑼灣京士頓街的城市迷你高爾夫俱樂部，除了成人高爾夫球之外，更設有小朋友高爾夫球場及兒童遊樂設備，讓大人小朋友可以放鬆身心，擺脫忙碌而又快節奏的生活方式。餐廳食物有小朋友喜歡的美式漢堡、炸雞、薯條及薄餅等，適合親子入場。

+ 8 + 7 + 6

地址： 銅鑼灣京士頓街Fashion Walk G2-3, 1/F, 9

營業時段：11:30 - 01:00

從港島出發：電車>天星小輪> 貫穿3層樓Playhouse>LEGOLAND禮品店>親子餐廳

Donut Playhouse

整個商場最吸引小朋友的，必數Donut Playhouse，一大一小的入場費為$160(平日）及$180(星期六、日及假日），屆時將會連同第二條滑梯同時開放讓參加者遊玩。第二條滑梯由B1滑至B2層，並會有一個600呎的波波池讓小朋友放電遊玩。

地址： 尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA

開放時間：周一至周五 12:00nn-8:00pm／周六、周日及假日 11:00am-9:00pm

香港樂高探索中心禮品店

全港首間LEGO®超級室內遊樂場香港樂高探索中心禮品店率先正式與大家見。。面作為遊樂場的一部分，香港樂高探索中心禮品店貫徹中心激發創意思維的宗旨，帶來４個富啟發性的遊玩元素，為訪客帶來不一樣的LEGO®玩樂體驗。

+ 4 + 3 + 2

香港樂高探索中心禮品店

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓（B1）

營業時間：上午10時至晚上10時（星期一至日）

Jamie's Italian

提及親子餐廳，總想可以品嚐美食外，小朋友亦有自己的小天地。其實由名廚Jamie Oliver主理的意大利餐廳Jamie’s Italian除了有高水準食物、適合小朋友的兒童餐外，亦有小朋友玩樂區。一間在銅鑼灣，另一間就是在尖沙咀，Blogger莫莉媽媽亦曾前往兩間餐廳作仔細的介紹。

親子餐廳Jamie’s Italian

營業時間：早上8點至下午11點

地址：九龍海港城海洋中心四樓412號舖

查詢：3758 3333